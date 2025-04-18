Москва и Киев провели обмен телами военных по формуле «909 на 41»
Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Киеву было передано 909 тел военных вооруженных сил Украины (ВСУ), Москва вернула тела 41 защитника, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Пропорция обмена телами "1 к 21" стала уже традиционной и свидетельствует о колоссальных потерях ВСУ. В 950 семей пришло горе», – написал Рогов в своем Telegram-канале.
Действующий на Украине координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил в своем Telegram-канале, что республика вернула тела погибших с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений. Кроме того, Киеву передали тела военных, находившиеся в российских моргах.