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/ Политика

Москва и Киев провели обмен телами военных по формуле «909 на 41»

Ведомости

Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Киеву было передано 909 тел военных вооруженных сил Украины (ВСУ), Москва вернула тела 41 защитника, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Пропорция обмена телами "1 к 21" стала уже традиционной и свидетельствует о колоссальных потерях ВСУ. В 950 семей пришло горе», – написал Рогов в своем Telegram-канале.

Действующий на Украине координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил в своем Telegram-канале, что республика вернула тела погибших с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений. Кроме того, Киеву передали тела военных, находившиеся в российских моргах.

28 марта Москва передала Киеву 909 тел погибших военнослужащих украинской армии и вернула 43 тела российских солдат. Пропорция обмена телами также составляла 1 к 21, отмечал Рогов. До этого, 14 февраля, Россия в рамках обмена получила 45 тел погибших военнослужащих, а Украина – 757 тел.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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