Москва и Киев провели обмен телами военных по формуле «909 на 41»

Действующий на Украине координационный штаб по обращению с военнопленными сообщил в своем Telegram-канале, что республика вернула тела погибших с Кураховского, Покровского, Бахмутского, Угледарского, Луганского, Запорожского, Сумского и Харьковского направлений. Кроме того, Киеву передали тела военных, находившиеся в российских моргах.