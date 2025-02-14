Россия вернула тела 45 погибших участников спецоперации

24 января Москва и Киев также обменялись телами военных. Тогда Россия вернула 49 тел, а Украина – 757. В том числе 451 тело было– с донецкого направления, 71 – с артемовского, ⁠51 – с угледарского, 13 – с луганского, 137 – с запорожского. Украине также вернули 34 тела военных из моргов на территории России, сообщал украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.