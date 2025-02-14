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Россия вернула тела 45 погибших участников спецоперации

Ведомости

Россия в рамках обмена вернула 45 тел погибших военнослужащих, Украина получила 757 тел. Об этом представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил в беседе с РБК.

24 января Москва и Киев также обменялись телами военных. Тогда Россия вернула 49 тел, а Украина – 757. В том числе 451 тело было– с донецкого направления, 71 – с артемовского, ⁠51 – с угледарского, 13 – с луганского, 137 – с запорожского. Украине также вернули 34 тела военных из моргов на территории России, сообщал украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

До этого, 15 января, Россия и Украина провели репатриацию раненых: каждая из сторон передала по 25 военнослужащих. Посредником выступили Объединенные Арабские Эмираты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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