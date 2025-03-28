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Москва и Киев провели обмен телами погибших военных по формуле «909 на 43»

Ведомости

Россия передала Украине 909 тел погибших военнослужащих ВСУ, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В ответ Москва получила 43 тела российских солдат. Таким образом, отмечает Рогов, пропорция обмена телами составила 1 к 21.

Передачу тел подтвердили и в украинском координационном штабе по обращению с военнопленными. Отмечается, что тела передали с кураховского, покровского, бахмутского, угледарского, луганского и запорожского направлений, а также из моргов на территории России.

14 февраля Россия в рамках обмена вернула 45 тел погибших военнослужащих, Украина получила 757 тел.

24 января Москва и Киев также обменялись телами военных. Тогда Россия вернула 49 тел, а Украина – 757. В том числе 451 тело было с донецкого направления, 71 – с артемовского, ⁠51 – с угледарского, 13 – с луганского, 137 – с запорожского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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