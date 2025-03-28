Москва и Киев провели обмен телами погибших военных по формуле «909 на 43»

24 января Москва и Киев также обменялись телами военных. Тогда Россия вернула 49 тел, а Украина – 757. В том числе 451 тело было с донецкого направления, 71 – с артемовского, ⁠51 – с угледарского, 13 – с луганского, 137 – с запорожского.