Москва и Киев провели обмен телами погибших военных по формуле «909 на 43»
Россия передала Украине 909 тел погибших военнослужащих ВСУ, заявил в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В ответ Москва получила 43 тела российских солдат. Таким образом, отмечает Рогов, пропорция обмена телами составила 1 к 21.
Передачу тел подтвердили и в украинском координационном штабе по обращению с военнопленными. Отмечается, что тела передали с кураховского, покровского, бахмутского, угледарского, луганского и запорожского направлений, а также из моргов на территории России.
24 января Москва и Киев также обменялись телами военных. Тогда Россия вернула 49 тел, а Украина – 757. В том числе 451 тело было с донецкого направления, 71 – с артемовского, 51 – с угледарского, 13 – с луганского, 137 – с запорожского.