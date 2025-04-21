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Politico: Канада теоретически может войти в состав ЕС

Ведомости

Вхождение Канады в состав Европейского союза (ЕС) возможно, но маловероятно. Об этом сообщает Politico со ссылкой на экспертов.

Профессор европейской политики в Швейцарской высшей технической школе Цюриха Франк Шиммельфенниг говорит, что Канада могла бы иметь право на вхождение в состав ЕС. Он считает, что во многих отношениях страна ближе к европейским ценностям, органам власти и политике, чем многие из других стран-кандидатов.

С ним согласна профессор внешней поддержки демократии ЕС Маастрихтского университета Жизель Боссе. В беседе с Politico она отметила, что «европеец – это скорее образ мышления». Боссе также напомнила, что официально и с юридической точки зрения понятие «европейское государство» не закреплено и не ограничено континентальной Европой. Профессор назвала жителей Канады «особыми европейцами», поскольку многие из них ведут свою родословную из Европы, чью политическую организацию, правовую систему и демократические устремления они взяли за основу.

При этом, по словам заместителя директора аналитического центра европейских реформ Иэна Бонда, доказать принадлежность Канады к Европе было бы «крайне трудно». Он считает, что Канаде может помешать практическая экономика. Замдиректора пояснил, что в случае присоединения к Евросоюзу стране придется установить таможенную границу с США и ввести действующие в ЕС пошлины и ограничения на импорт американских товаров. Такие изменения стали бы для страны «невероятно губительными с экономической точки зрения», а минусы на долгое время перевесили бы возможные плюсы, сказал он.

14 апреля премьер-министр Канады Марк Карни в ходе посещения провинции Квебек сообщил, что страна может принять участие в перевооружении Европы. «[Стратегия] "Перевооружение Европы" является крупной оборонной инициативой, и мы напрямую общались с нашими европейскими партнерами, <...> чтобы гарантировать, что Канада станет частью этого процесса», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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