Politico: Канада теоретически может войти в состав ЕС
Вхождение Канады в состав Европейского союза (ЕС) возможно, но маловероятно. Об этом сообщает Politico со ссылкой на экспертов.
Профессор европейской политики в Швейцарской высшей технической школе Цюриха Франк Шиммельфенниг говорит, что Канада могла бы иметь право на вхождение в состав ЕС. Он считает, что во многих отношениях страна ближе к европейским ценностям, органам власти и политике, чем многие из других стран-кандидатов.
С ним согласна профессор внешней поддержки демократии ЕС Маастрихтского университета Жизель Боссе. В беседе с Politico она отметила, что «европеец – это скорее образ мышления». Боссе также напомнила, что официально и с юридической точки зрения понятие «европейское государство» не закреплено и не ограничено континентальной Европой. Профессор назвала жителей Канады «особыми европейцами», поскольку многие из них ведут свою родословную из Европы, чью политическую организацию, правовую систему и демократические устремления они взяли за основу.
При этом, по словам заместителя директора аналитического центра европейских реформ Иэна Бонда, доказать принадлежность Канады к Европе было бы «крайне трудно». Он считает, что Канаде может помешать практическая экономика. Замдиректора пояснил, что в случае присоединения к Евросоюзу стране придется установить таможенную границу с США и ввести действующие в ЕС пошлины и ограничения на импорт американских товаров. Такие изменения стали бы для страны «невероятно губительными с экономической точки зрения», а минусы на долгое время перевесили бы возможные плюсы, сказал он.
14 апреля премьер-министр Канады Марк Карни в ходе посещения провинции Квебек сообщил, что страна может принять участие в перевооружении Европы. «[Стратегия] "Перевооружение Европы" является крупной оборонной инициативой, и мы напрямую общались с нашими европейскими партнерами, <...> чтобы гарантировать, что Канада станет частью этого процесса», – сказал он.