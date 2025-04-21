Politico: Канада теоретически может войти в состав ЕС

При этом, по словам заместителя директора аналитического центра европейских реформ Иэна Бонда, доказать принадлежность Канады к Европе было бы «крайне трудно». Он считает, что Канаде может помешать практическая экономика. Замдиректора пояснил, что в случае присоединения к Евросоюзу стране придется установить таможенную границу с США и ввести действующие в ЕС пошлины и ограничения на импорт американских товаров. Такие изменения стали бы для страны «невероятно губительными с экономической точки зрения», а минусы на долгое время перевесили бы возможные плюсы, сказал он.