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Российские войска соблюдали режим прекращения огня на курском направлении

Ведомости

В ходе пасхального перемирия с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля российские войска сохраняли режим прекращения огня на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

После 00.00 21 апреля группировки войск «Север» продолжили военные действия против вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.

Вечером 19 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Он подчеркнул, что российские войска должны быть готовыми отражать возможные провокации и нарушения перемирия со стороны противника. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к прекращению огня.

Согласно данным Минобороны России, формирования ВСУ ночью сразу после объявления перемирия атаковали позиции российских войск в ДНР. Помимо этого украинская сторона применила 48 БПЛА самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма. Всего Минобороны зафиксировало почти 5000 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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