Российские войска соблюдали режим прекращения огня на курском направлении
В ходе пасхального перемирия с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля российские войска сохраняли режим прекращения огня на курском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
После 00.00 21 апреля группировки войск «Север» продолжили военные действия против вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области.
Вечером 19 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Он подчеркнул, что российские войска должны быть готовыми отражать возможные провокации и нарушения перемирия со стороны противника. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к прекращению огня.
Согласно данным Минобороны России, формирования ВСУ ночью сразу после объявления перемирия атаковали позиции российских войск в ДНР. Помимо этого украинская сторона применила 48 БПЛА самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма. Всего Минобороны зафиксировало почти 5000 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ.