Российские войска соблюдали режим прекращения огня на курском направлении

Вечером 19 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Он подчеркнул, что российские войска должны быть готовыми отражать возможные провокации и нарушения перемирия со стороны противника. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к прекращению огня.