Кремль: генсек ООН не планирует приезжать на парад Победы в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш не собирается приезжать на парад в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Его нет в списке», – уточнил представитель Кремля на брифинге.
На параде Победы в Москве ожидается присутствие более 20 глав стран и правительств. Свое участие уже подтвердили ряд зарубежных лидеров. Среди них президент Белоруссии Александр Лукашенко, руководители Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев, лидер Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорад Додик, глава Палестинской национальной автономии Махмуд Аббас, президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Абхазии Бадра Гунба.
21 апреля Песков заявил, что речь о приезде президента США Дональда Трампа на парад 9 мая в Москву не идет. В феврале пресс-секретарь президента говорил, что глава государства Владимир Путин был бы рад приветствовать Трампа на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.