Кремль: генсек ООН не планирует приезжать на парад Победы в Москве

21 апреля Песков заявил, что речь о приезде президента США Дональда Трампа на парад 9 мая в Москву не идет. В феврале пресс-секретарь президента говорил, что глава государства Владимир Путин был бы рад приветствовать Трампа на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.