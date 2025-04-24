Захарова: Зеленский подставил США, используя их оружие во время перемирия

Украинский лидер сразу после объявления Путиным пасхального перемирия отверг предложение, сказав, что в 17:15 в небе над его страной зафиксированы российские дроны. Но уже через три часа сделал другое заявление, что Украина соглашается на прекращение боевых действий в рамках пасхального перемирия. Он предложил продлить перемирие на 30 дней, отказавшись на это время от ударов по гражданской инфраструктуре.