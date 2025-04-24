Захарова: Зеленский подставил США, используя их оружие во время перемирия
Президент Украины Зеленский «как будто специально» подставил США, использовав американское оружие во время пасхального перемирия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на еженедельном брифинге.
Украинский лидер, по словам Захаровой, под давлением западноевропейских кураторов поддержал предложение о перемирии, но сделал это только на словах.
19 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Глава государства подчеркнул, что режим прекращения огня продлится с 18.00 19 апреля по 00.00 21 апреля, в случае если и украинская сторона будет его соблюдать.
Украинский лидер сразу после объявления Путиным пасхального перемирия отверг предложение, сказав, что в 17:15 в небе над его страной зафиксированы российские дроны. Но уже через три часа сделал другое заявление, что Украина соглашается на прекращение боевых действий в рамках пасхального перемирия. Он предложил продлить перемирие на 30 дней, отказавшись на это время от ударов по гражданской инфраструктуре.
21 апреля Минобороны сообщило, что возобновило проведение специальной военной операции. По их данным, за время перемирия Россия зафиксировала 4900 нарушений условия перемирия. Владимир Зеленский, в свою очередь, сообщил со ссылкой на доклад главкома ВСУ Александра Сырского о 2935 нарушениях со стороны России.