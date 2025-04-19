Зеленский отреагировал на объявленное Путиным пасхальное перемирие

Зеленский отреагировал на объявленное Путиным пасхальное перемириеПрезидент Украины своим сообщением отвергает остановку боев, пишет Bloomberg
На Украине, на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия, происходят воздушные атаки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на предложение об остановке боев на время религиозного праздника.
«Сейчас на территории Украины звучит воздушная тревога», – написал он в Telegram. Зеленский назвал объявленное перемирие «попыткой Путина поиграть с жизнями людей».
Путин объявил пасхальное перемирие в ходе встречи с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым 19 апреля. Остановка боев продлится с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.
Решение совпало с заявлением американской стороны о том, что Вашингтон может покинуть переговорный процесс. 18 апреля госсекретарь Марко Рубио предупредил, что США могут выйти из переговоров, если путь разрешения конфликта не будет найден в ближайшее время.