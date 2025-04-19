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/ Политика

Зеленский отреагировал на объявленное Путиным пасхальное перемирие

Президент Украины своим сообщением отвергает остановку боев, пишет Bloomberg
Ведомости

На Украине, на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия, происходят воздушные атаки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на предложение об остановке боев на время религиозного праздника.

«Сейчас на территории Украины звучит воздушная тревога», – написал он в Telegram. Зеленский назвал объявленное перемирие «попыткой Путина поиграть с жизнями людей».

Bloomberg пишет, что сообщение показывает отказ Зеленского от перемирия.

Путин объявил пасхальное перемирие в ходе встречи с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым 19 апреля. Остановка боев продлится с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля.

Решение совпало с заявлением американской стороны о том, что Вашингтон может покинуть переговорный процесс. 18 апреля госсекретарь Марко Рубио предупредил, что США могут выйти из переговоров, если путь разрешения конфликта не будет найден в ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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