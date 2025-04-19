Зеленский отреагировал на объявленное Путиным пасхальное перемирие

Решение совпало с заявлением американской стороны о том, что Вашингтон может покинуть переговорный процесс. 18 апреля госсекретарь Марко Рубио предупредил, что США могут выйти из переговоров, если путь разрешения конфликта не будет найден в ближайшее время.