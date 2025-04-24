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Токаев: в Казахстане никто не может навязать людям, на каком языке говорить

Ведомости

В Казахстане никто не имеет права навязывать людям, как каком языке им разговаривать и в личном общении, и в публичном выступлении, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время выступления на сессии Ассамблеи народа Казахстана.

«Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону», – сказал Токаев, добавив, что под провокаторами он имеет в виду не только «доморощенных», но и тех, кто занимается этим из-за рубежа по заказу иностранных организаций.

В апреле 2024 г. Токаев призвал не нагнетать напряженность вокруг русского языка и назвал глупостью борьбу с ним в некоторых странах. Он также напомнил, что по конституции республики русский является государственным языком и выполняет функции официального языка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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