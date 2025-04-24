Токаев: в Казахстане никто не может навязать людям, на каком языке говорить

«Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону», – сказал Токаев, добавив, что под провокаторами он имеет в виду не только «доморощенных», но и тех, кто занимается этим из-за рубежа по заказу иностранных организаций.