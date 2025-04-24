Токаев: в Казахстане никто не может навязать людям, на каком языке говорить
В Казахстане никто не имеет права навязывать людям, как каком языке им разговаривать и в личном общении, и в публичном выступлении, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время выступления на сессии Ассамблеи народа Казахстана.
«Все провокационные действия на эту тему с целью посеять рознь в нашем обществе, дестабилизировать ситуацию внутри страны будут пресекаться и наказываться по закону», – сказал Токаев, добавив, что под провокаторами он имеет в виду не только «доморощенных», но и тех, кто занимается этим из-за рубежа по заказу иностранных организаций.
В апреле 2024 г. Токаев призвал не нагнетать напряженность вокруг русского языка и назвал глупостью борьбу с ним в некоторых странах. Он также напомнил, что по конституции республики русский является государственным языком и выполняет функции официального языка.