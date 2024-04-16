Токаев призвал не «нагнетать истерию» вокруг русского языка
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не нагнетать напряженность вокруг русского языка и назвал глупостью борьбу с ним в некоторых странах. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями пострадавших от паводка регионов.
«Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют в результате этого, мы видим, это глупо. Поэтому давайте будем спокойными, толерантными, в конце концов умными», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Токаев напомнил, что по конституции республики русский является государственным языком и выполняет функции официального языка.
В декабре 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уделит особое внимание теме русского языка во время председательства в СНГ, которое началось с 1 января 2024 г. Путин напомнил, что 13 октября 2023 г. страны СНГ подписали договор о создании Международной организации по русскому языку (МОРЯ).
Структура призвана содействовать обеспечению защиты и продвижению русского языка «как ключа к взаимопониманию и свободному общению и в рамках СНГ, и за его пределами», пояснил российский президент.
«Ведомости» в феврале писали, что с 2022 г. россияне стали чаще запрашивать услуги репетиторов по языкам стран СНГ. По данным сервиса по поиску специалистов YouDo, за три года больше всего среди россиян вырос спрос на репетиторов по армянскому языку – 50%, казахскому – 44%, грузинскому – 41%, азербайджанскому – 30% и белорусскому – 25%.