Токаев призвал не «нагнетать истерию» вокруг русского языка

«Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют в результате этого, мы видим, это глупо. Поэтому давайте будем спокойными, толерантными, в конце концов умными», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).