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Токаев призвал не «нагнетать истерию» вокруг русского языка

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал не нагнетать напряженность вокруг русского языка и назвал глупостью борьбу с ним в некоторых странах. Об этом он заявил в ходе встречи с жителями пострадавших от паводка регионов.

«Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют в результате этого, мы видим, это глупо. Поэтому давайте будем спокойными, толерантными, в конце концов умными», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Токаев напомнил, что по конституции республики русский является государственным языком и выполняет функции официального языка. 

В декабре 2023 г. президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уделит особое внимание теме русского языка во время председательства в СНГ, которое началось с 1 января 2024 г. Путин напомнил, что 13 октября 2023 г. страны СНГ подписали договор о создании Международной организации по русскому языку (МОРЯ). 

Структура призвана содействовать обеспечению защиты и продвижению русского языка «как ключа к взаимопониманию и свободному общению и в рамках СНГ, и за его пределами», пояснил российский президент.

«Ведомости» в феврале писали, что с 2022 г. россияне стали чаще запрашивать услуги репетиторов по языкам стран СНГ. По данным сервиса по поиску специалистов YouDo, за три года больше всего среди россиян вырос спрос на репетиторов по армянскому языку – 50%, казахскому – 44%, грузинскому – 41%, азербайджанскому – 30% и белорусскому – 25%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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