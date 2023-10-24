МИД оценит успешность программы продвижения русского языка за рубежом

МИД оценит успешность программы продвижения русского языка за рубежомДля этого ведомство закажет соцопросы в шести странах почти на 35 млн рублей
Министерство иностранных дел разместило на портале госзакупок тендер на 34,8 млн руб. на социологические исследования о состоянии русского языка и эффективности мероприятий госпрограммы «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом». Опросы проведут в Израиле, Индии, Казахстане, Китае, на Кубе и в Египте. По итогам мониторинга общественного мнения социологи должны будут не только провести экспертизу результатов, но и подготовить рекомендации по коммуникационной составляющей для повышения привлекательности русского языка. Они будут представлены на круглом столе в Москве. 23 октября завершился срок подачи заявок.
Анкета, согласно прилагающейся к закупке документации, должна будет включать не менее 15 содержательных вопросов и не менее 10 вопросов социально-демографического характера. Выборка должна репрезентировать взрослое население каждой страны по нескольким параметрам: полу, возрасту, типу населенных пунктов в региональном разрезе. Метод исследования предлагается выбрать заказчику, но он должен быть по возможности один для всех стран: при использовании онлайн-опросов – не менее 1500 респондентов в одной стране, при сборе методами телефонного опроса и личного интервью – не менее 1000 респондентов в одной стране.
География выбиралась так, чтобы охватить разные континенты и при этом страны, где люди довольно активно изучают русский язык, сказал «Ведомостям» замруководителя Россотрудничества (подведомственно МИД) Дмитрий Поликанов. Эти результаты нужны, чтобы еще больше адаптировать программу под целевую аудиторию, пояснил он. «Важно, чтобы язык учили не абстрактно, а ради какой-то практической пользы. Надо понять, какова мотивация учащихся, какие курсы, форматы обучения востребованы», – сказал Поликанов.
Россотрудничество, по его словам, регулярно проводит повышение квалификации преподавателей в разных странах – в разных регионах есть разные специфические запросы на обучение: «Есть программы для СНГ, которые не подходят для стран Африки или Азии, там надо объяснять через другие примеры». По его словам, образовательные мероприятия готовит Россотрудничество, а также Минобразования и Минпросвещения. «Ведомости» направили запросы туда и в МИД.
Собеседник в одной из социологических компаний оценил стоимость тендера как «вполне нормальную». По его словам, для России это было бы дорого, но не для заказа за рубежом. «В стоимость тендера входит еще и представление результатов и мониторинг», – отметил он.
Как обучают русскому языку за рубежом
У РУДН 12 центров русского языка и довузовской подготовки, в которых обучение прошли почти 2000 иностранцев. Преподаватели приезжают туда и проводят занятия для местных школьников и студентов, которые хотят приехать учиться в Россию. Обычно преподаватели работают в парах и выстраивают работу на один месяц, этого уровня достаточно для решения бытовых задач. По итогам курса слушатели могут читать адаптированные тексты по своей профессии, отвечать на вопросы по «Введению в специальность».
Президент Центра политических технологий Борис Макаренко также считает, что интерес к русскому языку в выбранных странах исторически высок. «Казахстан вообще русскоговорящая страна. В целом это страны, которые к России относительно дружественно расположены, в них есть традиции изучения русского языка», – говорит он.
Интерес к русскому языку на постсоветском пространстве (кроме Украины) растет после периода отказа от него в 1990-х гг., считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, это произошло после попыток строить национальные государства с единственным государственным языком. «Россия по-прежнему является экономическим и культурным лидером на постсоветском пространстве, поэтому появляется все большая потребность у граждан этих стран владеть русским языком», – подчеркнул эксперт. Молодые граждане, по его словам, оценивают русский как дополнительный ресурс, который поможет в построении карьеры.
В проекте бюджета на 2023–2025 гг. на комплексную программу по поддержке и продвижению русского языка за рубежом заложено 502 млн руб. в 2024 г. и по 508 млн руб. в 2025 и 2026 гг. Программу курирует специально для этого созданный по указу президента в начале года департамент МИДа по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям.