МИД оценит успешность программы продвижения русского языка за рубежом

Анкета, согласно прилагающейся к закупке документации, должна будет включать не менее 15 содержательных вопросов и не менее 10 вопросов социально-демографического характера. Выборка должна репрезентировать взрослое население каждой страны по нескольким параметрам: полу, возрасту, типу населенных пунктов в региональном разрезе. Метод исследования предлагается выбрать заказчику, но он должен быть по возможности один для всех стран: при использовании онлайн-опросов – не менее 1500 респондентов в одной стране, при сборе методами телефонного опроса и личного интервью – не менее 1000 респондентов в одной стране.