Великобритания запретила экспорт в Россию игровых контроллеров
Правительство Великобритании ввело запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров в связи с тем, что они якобы могут применяться для управления беспилотниками. Об этом сообщило Politico.
Новый пакет санкций, включащих 150 ограничительных мер, также охватывает технологии, используемые для поиска новых месторождений нефти, химической промышленности, электроники и металлургии. Также запрещается экспорт в Россию химических веществ, электроники, машинного оборудования и металлов.
24 февраля главы МИД стран Евросоюза (ЕС) утвердили 16-й пакет антироссийских санкций, в рамках которого был введен экспорт в Россию игровых консолей. О предложении Брюсселя установить запрет на продажу игровых консолей Sony PlayStation и Microsoft Xbox в Россию писала Financial Times в конце января. Тогда глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что консоли войдут в новый пакет санкций.
После этого заявления с 28 января по 5 февраля в России более чем в два раза увеличился спрос на консоли PlayStation и Xbox на Ozon и Wildberries. Всего за указанный период граждане приобрели на маркетплейсах почти 25 000 приставок, а общая выручка продавцов достигла 257,7 млн руб.