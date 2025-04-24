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Великобритания запретила экспорт в Россию игровых контроллеров

Ведомости

Правительство Великобритании ввело запрет на экспорт в Россию игровых контроллеров в связи с тем, что они якобы могут применяться для управления беспилотниками. Об этом сообщило Politico.

Новый пакет санкций, включащих 150 ограничительных мер, также охватывает технологии, используемые для поиска новых месторождений нефти, химической промышленности, электроники и металлургии. Также запрещается экспорт в Россию химических веществ, электроники, машинного оборудования и металлов.

24 февраля главы МИД стран Евросоюза (ЕС) утвердили 16-й пакет антироссийских санкций, в рамках которого был введен экспорт в Россию игровых консолей. О предложении Брюсселя установить запрет на продажу игровых консолей Sony PlayStation и Microsoft Xbox в Россию писала Financial Times в конце января. Тогда глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что консоли войдут в новый пакет санкций.

После этого заявления с 28 января по 5 февраля в России более чем в два раза увеличился спрос на консоли PlayStation и Xbox на Ozon и Wildberries. Всего за указанный период граждане приобрели на маркетплейсах почти 25 000 приставок, а общая выручка продавцов достигла 257,7 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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