Великобритания запретила экспорт в Россию игровых контроллеров

После этого заявления с 28 января по 5 февраля в России более чем в два раза увеличился спрос на консоли PlayStation и Xbox на Ozon и Wildberries. Всего за указанный период граждане приобрели на маркетплейсах почти 25 000 приставок, а общая выручка продавцов достигла 257,7 млн руб.