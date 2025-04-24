ЕК надеется на встречу фон дер Ляйен с Трампом на похоронах папы римского

2 апреля Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из 183 стран и территорий. С 5 апреля был введен базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки. В отношении Евросоюза был установлен дополнительный тариф в 20%, в результате чего он вырос до 39% с учетом ранее введенных пошлин. Но уже 9 апреля президент США приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней и снизил базовую пошлину для всех стран до 10%. Китая это смягчение не коснулось.