ЕК надеется на встречу фон дер Ляйен с Трампом на похоронах папы римского
Еврокомиссия (ЕК) надеется на первую неформальную встречу председателя органа Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом в Риме, где они примут участие в церемонии похорон папы римского Франциска. Об этом заявила представитель ЕК Паула Пинью.
«Мы рассматриваем возможность встречи, хотя на данный момент ничего не подтверждено», – приводит ее заявление агентство Ansa.
Пинью уточнила, что визит в Рим посвящен похоронам понфтика, а не обсуждению американских тарифов. По ее словам, если появятся другие возможности, то они будут полезны.
Трамп с момента инаугурации 20 января не встречался с фон дер Ляйен.
2 апреля Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из 183 стран и территорий. С 5 апреля был введен базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки. В отношении Евросоюза был установлен дополнительный тариф в 20%, в результате чего он вырос до 39% с учетом ранее введенных пошлин. Но уже 9 апреля президент США приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней и снизил базовую пошлину для всех стран до 10%. Китая это смягчение не коснулось.
22 апреля фон дер Ляйен заявила, что страны готовы работать с Европой на фоне серьезных изменений глобального порядка. Politico отметило, что в последние недели глава ЕК беседовала с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые искали «сильных и надежных партнеров».