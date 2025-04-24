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ЕК надеется на встречу фон дер Ляйен с Трампом на похоронах папы римского

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) надеется на первую неформальную встречу председателя органа Урсулы фон дер Ляйен с президентом США Дональдом Трампом в Риме, где они примут участие в церемонии похорон папы римского Франциска. Об этом заявила представитель ЕК Паула Пинью.

«Мы рассматриваем возможность встречи, хотя на данный момент ничего не подтверждено», – приводит ее заявление агентство Ansa.

Пинью уточнила, что визит в Рим посвящен похоронам понфтика, а не обсуждению американских тарифов. По ее словам, если появятся другие возможности, то они будут полезны.

Трамп с момента инаугурации 20 января не встречался с фон дер Ляйен.

2 апреля Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из 183 стран и территорий. С 5 апреля был введен базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки. В отношении Евросоюза был установлен дополнительный тариф в 20%, в результате чего он вырос до 39% с учетом ранее введенных пошлин. Но уже 9 апреля президент США приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней и снизил базовую пошлину для всех стран до 10%. Китая это смягчение не коснулось.

22 апреля фон дер Ляйен заявила, что страны готовы работать с Европой на фоне серьезных изменений глобального порядка. Politico отметило, что в последние недели глава ЕК беседовала с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые искали «сильных и надежных партнеров».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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