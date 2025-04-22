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Урсула фон дер Ляйен заявила об очереди из желающих сотрудничать с Европой

Ведомости

Страны готовы работать с надежными торговыми партнерами в Европе на фоне серьезных изменений глобального порядка. Такое заявление в беседе с Politico сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Издание связало ее высказывание с масштабным введением президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин.

«В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», – сказала глава Еврокомиссии, не упомянув при этом США или Трампа.

Politico отмечает также, что в последние недели она беседовала с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые искали «сильных и надежных партнеров».

Трамп в начале апреля объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из 183 стран и территорий. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки. В отношении Евросоюза был установлен дополнительный тариф в 20%, в результате чего он увеличился до 39% с учетом ранее установленных пошлин. Но уже 9 апреля Трамп приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней и снизил базовую пошлину для всех стран до 10%. На Китай это смягчение не распространялось.

В связи с американской тарифной политикой и последовавшей за ней неопределенностью Всемирная торговая организация (ВТО) 16 апреля ухудшила свой прогноз по мировой торговле товарами по итогам 2025 г. и теперь ожидает сокращения показателя на 0,2% вместо возможного роста на 3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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