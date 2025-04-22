Урсула фон дер Ляйен заявила об очереди из желающих сотрудничать с Европой
Страны готовы работать с надежными торговыми партнерами в Европе на фоне серьезных изменений глобального порядка. Такое заявление в беседе с Politico сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Издание связало ее высказывание с масштабным введением президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин.
«В условиях все более непредсказуемой глобальной обстановки страны выстраиваются в очередь, чтобы работать с нами», – сказала глава Еврокомиссии, не упомянув при этом США или Трампа.
Politico отмечает также, что в последние недели она беседовала с лидерами Исландии, Новой Зеландии, Малайзии, Филиппин, Канады, Индии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые искали «сильных и надежных партнеров».
Трамп в начале апреля объявил о введении новых пошлин на импорт товаров из 183 стран и территорий. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки. В отношении Евросоюза был установлен дополнительный тариф в 20%, в результате чего он увеличился до 39% с учетом ранее установленных пошлин. Но уже 9 апреля Трамп приостановил «зеркальные пошлины» на 90 дней и снизил базовую пошлину для всех стран до 10%. На Китай это смягчение не распространялось.
В связи с американской тарифной политикой и последовавшей за ней неопределенностью Всемирная торговая организация (ВТО) 16 апреля ухудшила свой прогноз по мировой торговле товарами по итогам 2025 г. и теперь ожидает сокращения показателя на 0,2% вместо возможного роста на 3%.