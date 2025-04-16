ВТО ухудшила прогноз по мировой торговле в 2025 году

ВТО ухудшила прогноз по мировой торговле в 2025 годуПересмотр связан с тарифной политикой Трампа
Всемирная торговая организация (ВТО) ухудшила свой прогноз по мировой торговле товарами по итогам 2025 г. и теперь ожидает сокращения показателя на 0,2% вместо возможного роста на 3%, о котором сообщалось в октябрьском прогнозе. Это следует из данных на сайте организации.
Пересмотр прогноза связан с проводимой США тарифной политикой и последовавшей за ней неопределенностью в сфере торговли. Эксперты ВТО полагают, что ситуация может даже ухудшиться, и тогда мировая торговля товарами упадет уже на 1,5%.
По данным организации, в сфере торговли услугами ожидается рост на 4%, что примерно на 1 п. п. ниже, чем предполагалось. Ожидается, что рост глобального ВВП в этом году составит 2,2%, что на 0,6 п. п. ниже базового прогноза.
2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из почти двух сотен стран. Разный размер пошлин был установлен на товары из КНР (к 11 апреля достигли 145%), Тайваня (32%), Вьетнама (46%), Японии (24%), Индии (26%), Южной Кореи (25%), Камбоджи (49%), Израиля (17%) и др. 9 апреля Трамп приостановил введение повышенных торговых пошлин на 90 дней для 75 стран, но сохранил ограничения для КНР.
Согласно оценке Международного торгового центра (ITC, совместное агентство ВТО и ООН), к 2040 г. американские торговые пошлины могут привести к снижению мировой торговли на 3%.