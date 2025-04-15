Дональд Трамп может настоять на привилегиях для американских товаров у партнеров

Государства, которые стремятся к автономии или уже интегрированы в инфраструктуру BRICS+, вряд ли согласятся выполнять американскую повестку, говорит основатель инвестиционно-консультационной компании Enfilade Capital Александр Кубышкин. По его словам, для них вопрос не в тарифах, а в суверенитете. В то же время такие союзники США, как Япония, Южная Корея или Израиль, скорее всего, пойдут на уступки, так как зависят от Вашингтона не только экономически, но и в сфере безопасности. Но эксперт подчеркивает, что даже при благоприятной политической конъюнктуре разработать индивидуальные соглашения более чем с 70 странами будет трудно. «Переговоры подобного уровня могут занять от полутора до трех лет», – сказал Кубышкин. Что касается требования Вашингтона запретить Китаю использовать третьи страны как транзитные хабы для поставок в США, это, пожалуй, одна из самых сложных задач в рамках всей новой тарифной архитектуры. Формально подобное ограничение возможно: в рамках двусторонних соглашений можно прописать положения, касающиеся «правил происхождения» товаров, усилить таможенный контроль, ввести обязательства по маркировке компонентов и финальной сборке. Но реализация этих мер на практике крайне затруднена, так как потребует дополнительной инфраструктуры и технического взаимодействия.