Дональд Трамп может настоять на привилегиях для американских товаров у партнеров

Дональд Трамп может настоять на привилегиях для американских товаров у партнеровНо его расчет может и не оправдаться
Странам, желающим избежать пошлин США и заключить с ними торговое соглашение, придется закупать у них газ, говядину, снижать тарифы на американские товары и налоговую нагрузку для компаний из Кремниевой долины. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post (WP).
Подчеркивается, что это лишь очертания возможных требований действующей администрации, которая, по словам президента США Дональда Трампа, готовится вести торговые переговоры более чем с 70 странами. Согласно WP, иностранные дипломаты рассчитывают наладить контакт с Белым домом либо через министра финансов Скотта Бессента, либо через министра торговли Говарда Латника.
Помимо снижения пошлин на американские товары США могут потребовать отказаться от нетарифных ограничений: стандартов, проверок и требований.
Но одно из наиболее проблемных возможных требований администрации Трампа – прекратить поставки китайских товаров через третьи страны. Особенно это болезненно для Вьетнама и Мексики. Это требование направлено на ограничение возможности китайских производителей обходить американские пошлины.
По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), китайские производители в большей мере предпочитают Мексику, которая благодаря соглашению USMCA 2018 г. (пришло на замену NAFTA 1992 г.) обладала правом беспошлинной торговли с США. «Китайские фирмы инвестировали миллиарды долларов в сотни мексиканских фабрик, производящих автозапчасти, электронику, мебель, медицинское оборудование и другие товары для американского рынка», – говорится в материале WSJ. Предполагается, что, в частности, благодаря этому значительно увеличился торговый дефицит США с Мексикой: с $78 млрд в 2018 г. до $172 млрд в 2024 г.
Но говоря о несправедливом отношении к США, Трамп и его окружение обычно упоминают не только Китай, но и Евросоюз (ЕС). Как сообщила 14 апреля итальянская газета Corriere della Sera, Италия и Германия готовы закупать у США больше оружия и газа в обмен на урегулирование торговых противоречий. Предполагается, что эта тема может быть затронута во время визита в США премьер-министра Италии Джорджи Мелони, который планируется 16–17 апреля.
Трамп объявил «зеркальные пошлины» в отношении большинства стран 2 апреля, но уже 9-го числа приостановил их на 90 дней для всех, кроме Китая. США намерены использовать перерыв для торговых переговоров. Об этом написал сам Трамп в своей соцсети Truth Social 9 апреля.
Государства, которые стремятся к автономии или уже интегрированы в инфраструктуру BRICS+, вряд ли согласятся выполнять американскую повестку, говорит основатель инвестиционно-консультационной компании Enfilade Capital Александр Кубышкин. По его словам, для них вопрос не в тарифах, а в суверенитете. В то же время такие союзники США, как Япония, Южная Корея или Израиль, скорее всего, пойдут на уступки, так как зависят от Вашингтона не только экономически, но и в сфере безопасности. Но эксперт подчеркивает, что даже при благоприятной политической конъюнктуре разработать индивидуальные соглашения более чем с 70 странами будет трудно. «Переговоры подобного уровня могут занять от полутора до трех лет», – сказал Кубышкин. Что касается требования Вашингтона запретить Китаю использовать третьи страны как транзитные хабы для поставок в США, это, пожалуй, одна из самых сложных задач в рамках всей новой тарифной архитектуры. Формально подобное ограничение возможно: в рамках двусторонних соглашений можно прописать положения, касающиеся «правил происхождения» товаров, усилить таможенный контроль, ввести обязательства по маркировке компонентов и финальной сборке. Но реализация этих мер на практике крайне затруднена, так как потребует дополнительной инфраструктуры и технического взаимодействия.
Проблема не только в пошлинах, но и в подходе нынешней американской администрации к реализации торговой стратегии, считает начальник центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин. Эксперт объяснил, что тарифы снижают спрос и ухудшают экономические ожидания, но более негативный фактор – это неопределенность, которая царит на сегодняшний день. Что касается потенциального возврата/переноса производств в США, то это может не только занять много времени, но и в итоге оказаться нерентабельным, потребовав постоянных субсидий из бюджета.