Экономисты заявили о рисках для экономики России из-за тарифной войны Трампа

Прогноз Минэкономразвития от сентября в отношении роста российской экономики в 2025 г. равен 2,5%. В апреле ведомство пересмотрит ожидания. ЦБ в феврале повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 г. до 1–2% с 0,5–1,5%. По итогам февраля 2025 г. темпы роста ВВП России резко сократились – до 0,8% в годовом выражении против 3% в январе. О признаках охлаждения экономики ранее заявлял и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он указал на замедление темпов роста в ряде отраслей, а также на сокращение объема заказов у бизнеса и ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). Правительство и ЦБ в борьбе с инфляцией не должны допускать слишком сильного охлаждения экономики РФ, чтобы «не подорвать долгосрочные основы роста», заявил вице-премьер Александр Новак.