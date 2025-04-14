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Экономисты заявили о рисках для экономики России из-за тарифной войны Трампа

Часть экспертов ухудшают прогнозы по росту ВВП и ждут ослабления рубля
Ксения Котченко
Анастасия Бойко

Прогноз Минэкономразвития от сентября в отношении роста российской экономики в 2025 г. равен 2,5%. В апреле ведомство пересмотрит ожидания. ЦБ в феврале повысил прогноз роста ВВП РФ в 2025 г. до 1–2% с 0,5–1,5%. По итогам февраля 2025 г. темпы роста ВВП России резко сократились – до 0,8% в годовом выражении против 3% в январе. О признаках охлаждения экономики ранее заявлял и глава Минэкономразвития Максим Решетников. Он указал на замедление темпов роста в ряде отраслей, а также на сокращение объема заказов у бизнеса и ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП). Правительство и ЦБ в борьбе с инфляцией не должны допускать слишком сильного охлаждения экономики РФ, чтобы «не подорвать долгосрочные основы роста», заявил вице-премьер Александр Новак.

Тарифная война, которая уже приводит к снижению мировых цен на нефть и падению рынков, может стать риском для экономики России, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Это может привести к сжатию российского экспорта и ослаблению рубля, что сдвигает сроки снижения ключевой ставки и увеличивает вероятность расширения дефицита бюджета, считают аналитики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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