Times: Великобритания может отказаться от отправки войск на Украину
Великобритания может отказаться от отправки своих войск на Украину после прекращения огня. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.
Собеседники газеты сообщили, что отправка сухопутных войск была сочтена слишком рискованной из-за «возможного расширения конфликта в случае срыва соглашения о прекращении огня».
Вместо этого в рамках миротворческой миссии основное внимание будет уделяться восстановлению и перевооружению украинской армии с обеспечением защиты с воздуха и моря. В таком случае британские и французские военные инструкторы будут направлены в Западную Украину.
Мирный план президента США Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта может включать возможность размещения европейских миротворцев на территории Украины.
Согласно информации New York Post, авторы плана также рассматривают формирование «совместной комиссии» для наблюдения за соблюдением прекращения огня на линии соприкосновения. В состав комиссии могли бы войти российские и украинские военные, а также представители третьих стран, не входящих в НАТО. В миротворческой миссии потенциально могут участвовать и США, но исключительно в роли «финансовой силы», а не военного контингента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле считают неприемлемым размещение миротворческих воинских контингентов на территории Украины, поскольку это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности.