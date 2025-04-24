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Times: Великобритания может отказаться от отправки войск на Украину

Ведомости

Великобритания может отказаться от отправки своих войск на Украину после прекращения огня. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

Собеседники газеты сообщили, что отправка сухопутных войск была сочтена слишком рискованной из-за «возможного расширения конфликта в случае срыва соглашения о прекращении огня».

Вместо этого в рамках миротворческой миссии основное внимание будет уделяться восстановлению и перевооружению украинской армии с обеспечением защиты с воздуха и моря. В таком случае британские и французские военные инструкторы будут направлены в Западную Украину. 

Мирный план президента США Дональда Трампа об урегулировании украинского конфликта может включать возможность размещения европейских миротворцев на территории Украины.

Согласно информации New York Post, авторы плана также рассматривают формирование «совместной комиссии» для наблюдения за соблюдением прекращения огня на линии соприкосновения. В состав комиссии могли бы войти российские и украинские военные, а также представители третьих стран, не входящих в НАТО. В миротворческой миссии потенциально могут участвовать и США, но исключительно в роли «финансовой силы», а не военного контингента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что в Кремле считают неприемлемым размещение миротворческих воинских контингентов на территории Украины, поскольку это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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