В Стамбуле начались консультации России и Турции по Ближнему Востоку
В Стамбуле стартовали консультации делегаций России и Турции по ситуации на Ближнем Востоке, они проходят в закрытом режиме. Об этом «РИА Новости» сообщил турецкий дипломатический источник.
По информации агентства, в ходе переговоров стороны обсудят ситуацию в Сирии и Палестине. Турцию представит замминистра иностранных дел Нух Йылмаз, а РФ – его коллега Михаил Богданов.
Ранее ТАСС сообщал, что на встрече пройдет всесторонний обмен идеями по региональным вопросам. В турецком МИДе отметили, что Россия является страной, консультациям с которой стран придает большое значение в контексте событий на Ближнем Востоке.
В конце 2024 г. вооруженная оппозиция Сирии объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Экс-президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности президента страны 29 января стал Ахмед аш-Шараа.
Конфликт между Израилем и Палестиной обострился с октября 2023 г., число жертв в секторе Газа превысило 51 000 человек.