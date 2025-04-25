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В Стамбуле начались консультации России и Турции по Ближнему Востоку

Ведомости

В Стамбуле стартовали консультации делегаций России и Турции по ситуации на Ближнем Востоке, они проходят в закрытом режиме. Об этом «РИА Новости» сообщил турецкий дипломатический источник.

По информации агентства, в ходе переговоров стороны обсудят ситуацию в Сирии и Палестине. Турцию представит замминистра иностранных дел Нух Йылмаз, а РФ – его коллега Михаил Богданов.

Ранее ТАСС сообщал, что на встрече пройдет всесторонний обмен идеями по региональным вопросам. В турецком МИДе отметили, что Россия является страной, консультациям с которой стран придает большое значение в контексте событий на Ближнем Востоке.

В конце 2024 г. вооруженная оппозиция Сирии объявила о захвате Дамаска и падении прежнего правительства. Экс-президент Сирии Башар Асад получил политическое убежище в России. Исполняющим обязанности президента страны 29 января стал Ахмед аш-Шараа.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился с октября 2023 г., число жертв в секторе Газа превысило 51 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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