Польша заявила о нарушении воздушного пространства вертолетом РФ

6 апреля оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что республика и ее страны – союзницы по НАТО подняли в небо авиацию в связи с увеличением активности РФ на западе Украины. Военные объяснили, что принятые меры были направлены на обеспечение безопасности приграничных территорий Польши.