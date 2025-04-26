Польша заявила о нарушении воздушного пространства вертолетом РФ
Российский военный вертолет нарушил воздушное пространство над территориальными водами Польши в Балтийском море, сообщает Polsat со ссылкой на оперативное командование видов вооруженных сил страны.
По данным командования, инцидент произошел вечером 25 апреля. Полет российского вертолета, как утверждается, зафиксировали военные радиолокационные системы польских ВС и гражданские системы государственного аэронавигационного агентства.
«Дежурные силы и средства ПВО оставались в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши», – говорится в сообщении.
6 апреля оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что республика и ее страны – союзницы по НАТО подняли в небо авиацию в связи с увеличением активности РФ на западе Украины. Военные объяснили, что принятые меры были направлены на обеспечение безопасности приграничных территорий Польши.