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Польша заявила о нарушении воздушного пространства вертолетом РФ

Ведомости

Российский военный вертолет нарушил воздушное пространство над территориальными водами Польши в Балтийском море, сообщает Polsat со ссылкой на оперативное командование видов вооруженных сил страны.

По данным командования, инцидент произошел вечером 25 апреля. Полет российского вертолета, как утверждается, зафиксировали военные радиолокационные системы польских ВС и гражданские системы государственного аэронавигационного агентства. 

«Дежурные силы и средства ПВО оставались в постоянной готовности к обеспечению безопасности воздушного пространства Польши», – говорится в сообщении.

6 апреля оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что республика и ее страны – союзницы по НАТО подняли в небо авиацию в связи с увеличением активности РФ на западе Украины. Военные объяснили, что принятые меры были направлены на обеспечение безопасности приграничных территорий Польши.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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