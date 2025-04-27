WSJ: США начнут оценивать чиновников по готовности следовать политике Трампа

Изменения происходят на фоне решения бизнесмена Илона Маска сократить свое участие в работе департамента эффективности государственного управления (DOGE). Чиновник будут оценивать по тому, как они следуют политике президента США Дональда Трампа, следует из двух меморандумов исполняющего обязанности директора OPM Чака Эзелла. В документах продвижение политического курса президента описывается как «самый важный элемент» в оценке эффективности. Ожидается, что американские ведомства перейдут на новую систему с 2026 финансового года, который начинается в США с 1 октября.