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WSJ: США начнут оценивать чиновников по готовности следовать политике Трампа

Ведомости

Управление кадрами США (OPM) при приеме на работу новых сотрудников будет оценивать их по «добросовестному исполнению закона и политики президента», сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Изменения происходят на фоне решения бизнесмена Илона Маска сократить свое участие в работе департамента эффективности государственного управления (DOGE). Чиновник будут оценивать по тому, как они следуют политике президента США Дональда Трампа, следует из двух меморандумов исполняющего обязанности директора OPM Чака Эзелла. В документах продвижение политического курса президента описывается как «самый важный элемент» в оценке эффективности. Ожидается, что американские ведомства перейдут на новую систему с 2026 финансового года, который начинается в США с 1 октября.

Администрация Белого дома запустила программу оптимизации государственного аппарата сразу после возвращения Трампа к власти. Возглавляемый Маском DOGE добился сокращения 75 000 госслужащих. Кроме того, власти сократили 83% программ и уволили всех сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID). Помимо этого в марте Трамп подписал указ о ликвидации федерального министерства образования и передаче его полномочий властям штатов и местным сообществам. В конце марта стало известно, что министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший может сократить около 10 000 сотрудников агентств здравоохранения.

22 апреля Маск объявил, что начиная с мая он значительно сократит свое участие в работе DOGE. Он сказал, что теперь рассчитывает тратить «один или два дня в неделю на государственные дела». Это решение миллиардер принял на фоне падения прибыли его компании Tesla.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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