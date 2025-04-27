WSJ: США начнут оценивать чиновников по готовности следовать политике Трампа
Управление кадрами США (OPM) при приеме на работу новых сотрудников будет оценивать их по «добросовестному исполнению закона и политики президента», сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Изменения происходят на фоне решения бизнесмена Илона Маска сократить свое участие в работе департамента эффективности государственного управления (DOGE). Чиновник будут оценивать по тому, как они следуют политике президента США Дональда Трампа, следует из двух меморандумов исполняющего обязанности директора OPM Чака Эзелла. В документах продвижение политического курса президента описывается как «самый важный элемент» в оценке эффективности. Ожидается, что американские ведомства перейдут на новую систему с 2026 финансового года, который начинается в США с 1 октября.
Администрация Белого дома запустила программу оптимизации государственного аппарата сразу после возвращения Трампа к власти. Возглавляемый Маском DOGE добился сокращения 75 000 госслужащих. Кроме того, власти сократили 83% программ и уволили всех сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID). Помимо этого в марте Трамп подписал указ о ликвидации федерального министерства образования и передаче его полномочий властям штатов и местным сообществам. В конце марта стало известно, что министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший может сократить около 10 000 сотрудников агентств здравоохранения.
22 апреля Маск объявил, что начиная с мая он значительно сократит свое участие в работе DOGE. Он сказал, что теперь рассчитывает тратить «один или два дня в неделю на государственные дела». Это решение миллиардер принял на фоне падения прибыли его компании Tesla.