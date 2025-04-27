Число погибших при взрыве в иранском порту Шахид-Раджаи возросло до 40
В результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в иранском Бендер-Аббасе погибли 40 человек. Об этом сообщает телеканал IRIB со ссылкой на губернатора провинции Хормозган Мохаммада Ашури.
«На данный момент 40 человек погибли из-за травм, полученных в результате взрыва», – сказал он.
До этого было известно о 18 погибших. Пострадали более 1000 человек, 194 из которых госпитализированы.
Днем 26 апреля в иранском порту Шахид-Раджаи произошел мощный взрыв. Предварительно, детонация случилась из-за неправильного хранения химикатов в контейнерах. Сообщалось о 1139 пострадавших. Правительство Ирана объявило понедельник, 28 апреля, днем национального траура в связи с трагедией.