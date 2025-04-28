Лавров и Рубио обсудили украинский кризис
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора c госсекретарем США Марко Рубио обсудил с ним украинский кризис. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.
Стороны обменялись мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога. В развитие беседы президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Лавров и Рубио указали на важность консолидации предпосылок для начала переговоров с целью согласования пути к долгосрочному миру. Кроме того, они затронули другие международные вопросы и договорились продолжать контакты на всех уровнях.
Переговоры Путина и Уиткоффа состоялись 25 апреля в Кремле. Встреча продлилась порядка трех часов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин в ходе беседы с американским спецпосланником подтвердил готовность России к переговорам с Украиной без предварительных условий.
Помощник российского главы Юрий Ушаков заявлял, что на встрече также обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между представителями Москвы и Киева. Он заметил, что эта беседа сблизила позиции России и США не только по Украине, но и по нескольким другим вопросам.