Лавров и Рубио обсудили украинский кризис

Стороны обменялись мнениями по ключевым аспектам российско-американского политического диалога. В развитие беседы президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом Лавров и Рубио указали на важность консолидации предпосылок для начала переговоров с целью согласования пути к долгосрочному миру. Кроме того, они затронули другие международные вопросы и договорились продолжать контакты на всех уровнях.