Кремль: Москва ждет от Киева сигналов по возобновлению прямых переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин, в октябре 2022 г. В декабре 2024 г. Песков говорил, что Зеленскому для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с РФ и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.