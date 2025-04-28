Кремль: Москва ждет от Киева сигналов по возобновлению прямых переговоров
У Украины есть юридический запрет на переговоры с Россией, поэтому Москва ждет сигналов от Киева по возобновлению прямых контактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Киев должен предпринять какие-то действия в этой связи. <…> Но пока мы не видим никаких действий», – сказал представитель Кремля.
25 апреля президент России Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий. Глава российского государства сказал об этом на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле, сообщал Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин, в октябре 2022 г. В декабре 2024 г. Песков говорил, что Зеленскому для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с РФ и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.
Целью запрета прямых переговоров с Россией, пока страну возглавляет Путин, является остановка сепаратизма на Украине, заявлял Зеленский в январе. Украинский лидер тогда говорил, что не знает, каким будет формат переговоров по мирному урегулированию конфликта. Он предполагал, что в них будут участвовать Украина, США, Европа и Россия.