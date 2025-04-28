The Economist: для ВСУ начался самый мрачный период конфликта
В Вооруженных силах Украины (ВСУ) наступил «самый мрачный момент» на фоне активного наступления российских войск, переговоров об урегулировании конфликта и давлении со стороны США, пишет The Economist со ссылкой на украинских военнослужащих.
По данным The Economist, украинские военные указали на значительную активизацию боевых действий за последний месяц. При этом президент Украины Владимир Зеленский подвергается интенсивному давлению со стороны США. Американская сторона настаивает на подписании мирного договора, который «выглядит гораздо более выгодным для России, чем для Украины». Не видно никаких предпосылок, что Киев готов это принять, пишет издание.
Президент США Дональд Трамп отмечал, что заявление Зеленского об отказе признать Крым частью России «крайне вредит мирным переговорам». В Кремле согласились с высказыванием Трампа. Говоря о мирном плане американского лидера, который может включать в себя признание Крыма территорией РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на продолжение работы по этому вопросу.
28 апреля Минобороны сообщило, что Село Каменка в Харьковской области перешло под контроль вооруженных сил (ВС) РФ в результате активных действий подразделения группировки войск «Запад».
26 апреля завершена операция по освобождению Курской области от украинских войск. Общие потери ВСУ составили более 76 000 человек и свыше 7700 единиц военной техники, сказал Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.