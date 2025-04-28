The Economist: для ВСУ начался самый мрачный период конфликта

По данным The Economist, украинские военные указали на значительную активизацию боевых действий за последний месяц. При этом президент Украины Владимир Зеленский подвергается интенсивному давлению со стороны США. Американская сторона настаивает на подписании мирного договора, который «выглядит гораздо более выгодным для России, чем для Украины». Не видно никаких предпосылок, что Киев готов это принять, пишет издание.