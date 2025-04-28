Белоусов поздравил военных со взятием под контроль села в Харьковской области

Белоусов добавил, что за героизм и отвагу более 3700 военных награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Он поблагодарил российских бойцов за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что личный состав полка продолжит с честью служить родине и обеспечивать ее безопасность.