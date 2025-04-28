Белоусов поздравил военных со взятием под контроль села в Харьковской области
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 344-го мотострелкового полка с установлением контроля над селом Каменка в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Белоусов добавил, что за героизм и отвагу более 3700 военных награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Он поблагодарил российских бойцов за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что личный состав полка продолжит с честью служить родине и обеспечивать ее безопасность.
28 апреля Минобороы сообщило в ежедневной сводке о взятии Каменки под контроль в результате активных действий подразделения группировки войск «Запад».
За сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили склады боеприпасов подразделений ВСУ и пункты временной дислокации украинских сил в 154 районах. Средства противовоздушной обороны уничтожили три управляемые авиационные бомбы и 234 БПЛА.