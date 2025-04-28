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Белоусов поздравил военных со взятием под контроль села в Харьковской области

Ведомости

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 344-го мотострелкового полка с установлением контроля над селом Каменка в Харьковской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Белоусов добавил, что за героизм и отвагу более 3700 военных награждены государственными наградами и ведомственными знаками отличия. Он поблагодарил российских бойцов за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что личный состав полка продолжит с честью служить родине и обеспечивать ее безопасность.

28 апреля Минобороы сообщило в ежедневной сводке о взятии Каменки под контроль в результате активных действий подразделения группировки войск «Запад».

За сутки оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили склады боеприпасов подразделений ВСУ и пункты временной дислокации украинских сил в 154 районах. Средства противовоздушной обороны уничтожили три управляемые авиационные бомбы и 234 БПЛА.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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