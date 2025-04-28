Двоюродный брат Асада объявил о создании формирований для защиты алавитов Сирии
Бизнесмен и двоюродный брат бывшего президента Сирии Башара Асада Рами Махлуф объявил о создании «элитных сил». Их целью названа защита алавитов – этноконфессионального меньшинства, к которому принадлежит семья свергнутого президента.
Махлуф написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что намерен создать вооруженные формирования численностью около 150 000 бойцов (в Сирии проживает около 2,5 млн алавитов). Бизнесмен также обратился к России с просьбой оказать покровительство регионам, где проживает меньшинство, – провинциям Латакия и Тартус на северо-западе Сирии. При этом бывшего президента страны он назвал «фальшивым львом» (фамилия Асад дословно означает «лев») и обвинил его в «падении Сирии».
Телеканал Syria TV отмечает, что заявление бизнесмена о создании группировок «вызвало широкие сомнения с точки зрения логистических и политических возможностей».
После свержения и бегства президента Башара Асада в декабре 2024 г. новые власти начали операции против сторонников свергнутого режима. В марте столкновения начались в регионах компактного проживания алавитов. Тогда погибло около 1500 мирных жителей. Несколько тысяч алавитов укрылись на российской военной авиабазе Хмеймим в Латакии.
Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов говорил «Ведомостям», что восстание алавитов готовилось давно, его спровоцировало массовое насилие против меньшинства проправительственных боевиков. Сухов отметил, что в нападениях замечены иностранные боевики: «Часть групп официально даже не аффилированы с правительством и не подчиняются его приказам».