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Двоюродный брат Асада объявил о создании формирований для защиты алавитов Сирии

Ведомости

Бизнесмен и двоюродный брат бывшего президента Сирии Башара Асада Рами Махлуф объявил о создании «элитных сил». Их целью названа защита алавитов – этноконфессионального меньшинства, к которому принадлежит семья свергнутого президента.

Махлуф написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что намерен создать вооруженные формирования численностью около 150 000 бойцов (в Сирии проживает около 2,5 млн алавитов). Бизнесмен также обратился к России с просьбой оказать покровительство регионам, где проживает меньшинство, – провинциям Латакия и Тартус на северо-западе Сирии. При этом бывшего президента страны он назвал «фальшивым львом» (фамилия Асад дословно означает «лев») и обвинил его в «падении Сирии».

Телеканал Syria TV отмечает, что заявление бизнесмена о создании группировок «вызвало широкие сомнения с точки зрения логистических и политических возможностей».

После свержения и бегства президента Башара Асада в декабре 2024 г. новые власти начали операции против сторонников свергнутого режима. В марте столкновения начались в регионах компактного проживания алавитов. Тогда погибло около 1500 мирных жителей. Несколько тысяч алавитов укрылись на российской военной авиабазе Хмеймим в Латакии.

Старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов говорил «Ведомостям», что восстание алавитов готовилось давно, его спровоцировало массовое насилие против меньшинства проправительственных боевиков. Сухов отметил, что в нападениях замечены иностранные боевики: «Часть групп официально даже не аффилированы с правительством и не подчиняются его приказам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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