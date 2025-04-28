Двоюродный брат Асада объявил о создании формирований для защиты алавитов Сирии

Махлуф написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что намерен создать вооруженные формирования численностью около 150 000 бойцов (в Сирии проживает около 2,5 млн алавитов). Бизнесмен также обратился к России с просьбой оказать покровительство регионам, где проживает меньшинство, – провинциям Латакия и Тартус на северо-западе Сирии. При этом бывшего президента страны он назвал «фальшивым львом» (фамилия Асад дословно означает «лев») и обвинил его в «падении Сирии».