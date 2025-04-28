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Песков: у Киева нет полного влияния на свои подразделения

Ведомости

Украина не имеет полного влияния на все свои подразделения, поэтому не может гарантировать соблюдение перемирия, приуроченного к 80-летию Победы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков телеканалу «Россия-1». Его слова передает ТАСС.

Президент Владимир Путин объявил о перемирии 28 апреля. Оно продлится с 8 до 11 мая. Москва считает, что Киев должен последовать этому примеру. В Кремле уточнили, что в случае нарушений перемирия украинской стороной российские военные нанесут «адекватный и эффективный ответ».

Это второе перемирие по инициативе российской стороны за последний месяц. 19 апреля Путин объявил 30-часовое пасхальное перемирие. Президент Украины Владимир Зеленский сначала резко отреагировал на предложение, но не стал напрямую отвергать перемирие. В тот же день он сообщил, что Киев соглашается на прекращение боев в рамках перемирия.

По итогам остановки боев глава РФ заявил, что, хотя опыт перемирия показал снижение военной активности, со стороны вооруженных сил Украины все же было отмечено 4900 нарушений. Зеленский также сообщал, что на некоторых участках фронта продолжались штурмовые действия РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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