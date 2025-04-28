Песков: у Киева нет полного влияния на свои подразделения

Это второе перемирие по инициативе российской стороны за последний месяц. 19 апреля Путин объявил 30-часовое пасхальное перемирие. Президент Украины Владимир Зеленский сначала резко отреагировал на предложение, но не стал напрямую отвергать перемирие. В тот же день он сообщил, что Киев соглашается на прекращение боев в рамках перемирия.