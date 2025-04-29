На выборах в Канаде побеждает либеральная партия во главе с премьер-министром

В день выборов президент США Дональд Трамп предложил жителям Канады избрать человека, который обеспечит, чтобы их страна стала «заветным 51-м штатом США». Ведущий научный сотрудник ИСКРАа Артур Демчук отмечал «Ведомостям», что Трамп был не единственным фактором, повлиявшим на улучшение позиций либералов. По его словам, в лице Карни партия предложила образ эффективного менеджера, который способен справиться с экономическими проблемами.