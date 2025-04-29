На выборах в Канаде побеждает либеральная партия во главе с премьер-министром
Либеральная партия Канады во главе с действующем премьер-министром Марком Карни побеждает на 45-х федеральных выборах. Об этом сообщает CTV News.
По данным на 23:00 28 апреля (7:00 29 апреля мск) либералы одержали победу или лидировали в 156 из 343 избирательных округов. Консервативная партия Пьера Пуальева лидирует в 144 избирательных округах. Чтобы сформировать большинство, партиям требуется 172 места.
«Как и [экс-премьеру Канады Джастину] Трюдо, Карни придется ориентироваться в разделенной стране, где во многих сельских регионах и в канадских прериях консерваторы получили большинство голосов», – говорится в материале.
В день выборов президент США Дональд Трамп предложил жителям Канады избрать человека, который обеспечит, чтобы их страна стала «заветным 51-м штатом США». Ведущий научный сотрудник ИСКРАа Артур Демчук отмечал «Ведомостям», что Трамп был не единственным фактором, повлиявшим на улучшение позиций либералов. По его словам, в лице Карни партия предложила образ эффективного менеджера, который способен справиться с экономическими проблемами.