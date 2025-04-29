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На выборах в Канаде побеждает либеральная партия во главе с премьер-министром

Ведомости

Либеральная партия Канады во главе с действующем премьер-министром Марком Карни побеждает на 45-х федеральных выборах. Об этом сообщает CTV News.

По данным на 23:00 28 апреля (7:00 29 апреля мск) либералы одержали победу или лидировали в 156 из 343 избирательных округов. Консервативная партия Пьера Пуальева лидирует в 144 избирательных округах. Чтобы сформировать большинство, партиям требуется 172 места.

«Как и [экс-премьеру Канады Джастину] Трюдо, Карни придется ориентироваться в разделенной стране, где во многих сельских регионах и в канадских прериях консерваторы получили большинство голосов», – говорится в материале.

В день выборов президент США Дональд Трамп предложил жителям Канады избрать человека, который обеспечит, чтобы их страна стала «заветным 51-м штатом США». Ведущий научный сотрудник ИСКРАа Артур Демчук отмечал «Ведомостям», что Трамп был не единственным фактором, повлиявшим на улучшение позиций либералов. По его словам, в лице Карни партия предложила образ эффективного менеджера, который способен справиться с экономическими проблемами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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