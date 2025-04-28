Как Дональд Трамп вмешался в канадские выборы

До прихода в большую политику в марте 2025 г. Карни, хотя и имел опыт правительственной работы, курировал более узкую, финансовую сферу. С 2008 по 2013 г. он был председателем Банка Канады, а с 2013 по 2020 г. – Англии (выполняют функции центробанка). У Пуальевра, наоборот, за плечами преимущественно опыт партийной работы и госслужбы. С 2004 по 2015 г. он был членом парламента, в это время с 2013 по 2015 г. он возглавлял министерство демократических институтов. В 2015 г. девять месяцев он был министром труда и соцразвития. Да и опыта партийного руководства у Пуальевра больше, чем у его главного соперника, – с сентября 2022 г.