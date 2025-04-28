Как Дональд Трамп вмешался в канадские выборы

Как Дональд Трамп вмешался в канадские выборыПобеду либералов приближает развязанная им торговая война и угрозы суверенитету
В Канаде 28 апреля состоялись досрочные парламентские выборы. За право сформировать новое правительство боролись несколько партий, среди которых фаворитами традиционно были либеральная, находящаяся у власти с 2015 г., и консервативная (последние годы провела в оппозиции). Первые результаты голосования стали известны после сдачи материала в печать.
Голосование в Канаде проходило на фоне усиления мер безопасности из-за происшествия 27 апреля, когда машина въехала в толпу людей на фестивале в Ванкувере.
По данным канадского телеканала CBC News, в день выборов поддержка либералов во главе с действующим премьер-министром страны Марком Карни составляла 42,8% против 39,2% у консервативной партии во главе с Пьером Пуальевром. Ни одна из остальных партий, участвовавших в гонке, не набирала и 10%. Предвыборный показатель Новой демократической партии составил 8,1%, Квебекского блока – 6%, Зеленых – 1,8% и Народной партии – 1,3%.
До прихода в большую политику в марте 2025 г. Карни, хотя и имел опыт правительственной работы, курировал более узкую, финансовую сферу. С 2008 по 2013 г. он был председателем Банка Канады, а с 2013 по 2020 г. – Англии (выполняют функции центробанка). У Пуальевра, наоборот, за плечами преимущественно опыт партийной работы и госслужбы. С 2004 по 2015 г. он был членом парламента, в это время с 2013 по 2015 г. он возглавлял министерство демократических институтов. В 2015 г. девять месяцев он был министром труда и соцразвития. Да и опыта партийного руководства у Пуальевра больше, чем у его главного соперника, – с сентября 2022 г.
Но канадцы голосовали не столько за конкретных политиков, сколько за их возможность справиться с вызовами, с которыми, по мнению граждан, сталкивается их страна. По данным онлайн-опросника Vote Compass от 25 апреля, относительное большинство опрошенных канадцев (24,7%) назвали экономику самым важным фактором при принятии решения, за кого голосовать. При этом 12% самым важным вопросом считают растущую стоимость жизни.
Но кризис кабинета экс-главы либерального правительства Джастина Трюдо (2015–2025 гг.) с конца 2024 г., который в конечном счете привел к его отставке, вкупе с экономическими вызовами спровоцировали снижение рейтингов либералов. И в целом, согласно агрегированным данным CBC, правящая партия неизменно находилась на 2-м месте после консерваторов длительный отрезок последней каденции – с июля 2022 г. по вторую половину марта 2025 г.
Разворот в сторону роста ее рейтингов можно отследить с 6 января 2025 г., дня утверждения результатов прошедших в ноябре в США президентских выборов, на которых победил республиканец Дональд Трамп. Он же с конца декабря начал последовательно говорить о необходимости присоединить Канаду к США в качестве 51-го штата, а 19 января анонсировал введение дополнительных пошлин на канадский импорт.
В день голосования Трамп предложил канадцам избрать человека, который обеспечит, чтобы их страна стала «заветным 51-м штатом США». «Больше не будет проведенной много лет назад искусственной границы. Посмотрите, как прекрасен был бы этот массив суши! Свободный доступ без границ. Все плюсы без минусов. Так и должно было быть!» – считает он (и, как убеждает, на полном серьезе).
Изначально многие эксперты видели в этом попытку навредить рейтингу лично Трюдо, с которым у Трампа не сложились отношения еще во время первого срока в 2017–2021 гг. Но и после его ухода в отставку Трамп не перестал настаивать на территориальном приращении США за счет Канады. А введение им новых пошлин усилило не только недоверие Канады к нему, но и поддержку либералов.
Трамп был не единственным фактором, повлиявшим на улучшение позиций либералов, говорит ведущий научный сотрудник ИСКРАНа Артур Демчук. Эксперт объяснил, что в лице Карни партия смогла предложить не столько свежего кандидата, сколько образ эффективного менеджера, который может справиться с экономическими проблемами. Помимо фактора Трампа либералам помогла и их оперативная реакция на собственные проблемы, соглашается руководитель «Дубравский консалтинга» Павел Дубравский. Он подчеркнул, что смена лидера и координация ответа на заявления Трампа помогли им обновить партийный бренд после непопулярного Трюдо. По словам политконсультанта, стремление либералов сделать из себя центр «антитрамповского сопротивления» увеличило популярность партии в глазах электората.