The Atlantic: советники Трампа выполняют поручения, только если он их повторит

Глава США часто делает громкие заявления. 14 апреля он призвал лишить лицензии программу «60 минут», телеканалы CBS News и Paramount из-за распространения ложной информации. Тогда он выразил надежду, что Федеральная комиссия по связям назначит компаниям максимальные штрафы за их «незаконное» поведение. Спустя почти две недели не поступало никакой информации по приведению этого заявления в действительность.