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The Atlantic: советники Трампа выполняют поручения, только если он их повторит

Ведомости

Некоторые советники президента США Дональда Трампа выполняют его поручения только при условии, что он повторил их дважды. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.

Один из собеседников журнала рассказал, что они придерживаются такого неофициального правила, поскольку Трамп «несет всякую чушь». В пример он привел момент, когда президент США говорил о том, что хочет возглавить Центр имени Кеннеди.

Глава США часто делает громкие заявления. 14 апреля он призвал лишить лицензии программу «60 минут», телеканалы CBS News и Paramount из-за распространения ложной информации. Тогда он выразил надежду, что Федеральная комиссия по связям назначит компаниям максимальные штрафы за их «незаконное» поведение. Спустя почти две недели не поступало никакой информации по приведению этого заявления в действительность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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