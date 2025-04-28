The Atlantic: советники Трампа выполняют поручения, только если он их повторит
Некоторые советники президента США Дональда Трампа выполняют его поручения только при условии, что он повторил их дважды. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.
Один из собеседников журнала рассказал, что они придерживаются такого неофициального правила, поскольку Трамп «несет всякую чушь». В пример он привел момент, когда президент США говорил о том, что хочет возглавить Центр имени Кеннеди.
Глава США часто делает громкие заявления. 14 апреля он призвал лишить лицензии программу «60 минут», телеканалы CBS News и Paramount из-за распространения ложной информации. Тогда он выразил надежду, что Федеральная комиссия по связям назначит компаниям максимальные штрафы за их «незаконное» поведение. Спустя почти две недели не поступало никакой информации по приведению этого заявления в действительность.