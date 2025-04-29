Дмитриев: Вашингтон освобождается от заблуждений администрации Байдена

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о введении перемирия на Украине в дни 80-летней годовщины Победы. Огонь будет прекращен с 8 мая до полуночи 11 мая. Россия подчеркивала, что ожидает от Украины аналогичных шагов. В тот же день украинский президент Владимир Зеленский указал, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, и не поддержал предложение Путина о прекращении огня, приуроченное к 80-летию Победы.