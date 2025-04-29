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Дмитриев: Вашингтон освобождается от заблуждений администрации Байдена

Ведомости

Частность и реализм освобождают Вашингтон от вводящих в заблуждение нарративов администрации экс-президента США Джо Байдена. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Подлинный мир должен одержать победу», – подчеркнул Дмитриев.

Так он прокомментировал интервью вице-президента США Джей Ди Вэнса блогеру Чарли Кирку, в котором Вэнс заявил, что продолжение боевых действий на Украине грозит риском ядерной эскалации.

28 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о введении перемирия на Украине в дни 80-летней годовщины Победы. Огонь будет прекращен с 8 мая до полуночи 11 мая. Россия подчеркивала, что ожидает от Украины аналогичных шагов. В тот же день украинский президент Владимир Зеленский указал, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, и не поддержал предложение Путина о прекращении огня, приуроченное к 80-летию Победы.

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков назвал отказ Украины давать прямой ответ на предложение о перемирии на 9 Мая манипуляцией. По его словам, игнорирование инициативы украинской стороной вызывает вопросы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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