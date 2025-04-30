Захарова: Зеленский планирует теракты против России в прямом эфире

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о введении перемирия на Украине, приуроченного к 80-летию Победы. С 8 мая до полуночи 11 мая огонь должен быть прекращен. Москва отметила, что ждет от Киева аналогичных шагов. Зеленский после этого заявил, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, но не поддержал инициативу Путина о прекращении огня на День Победы.