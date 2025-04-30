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Захарова: Зеленский планирует теракты против России в прямом эфире

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский планирует теракты в прямом эфире, ни о каких «перемириях» со стороны Киева в таких условиях говорить нельзя. Об этом заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала высказывание Зеленского, опубликованное в его Telegram-канале. Украинский лидер заявил, что Киев готовится к разговору с Вашингтоном насчет новых санкционных шагов, выбирая «именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии». По его словам, первым шагом со стороны Москвы должно стать «безусловное и полное прекращение огня».

«Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом и правильно переживают», – заявил Зеленский.

По мнению Захаровой, это еще одно доказательство того, что «именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия».

«Так еще и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы», – подчеркнула она.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил о введении перемирия на Украине, приуроченного к 80-летию Победы. С 8 мая до полуночи 11 мая огонь должен быть прекращен. Москва отметила, что ждет от Киева аналогичных шагов. Зеленский после этого заявил, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США, но не поддержал инициативу Путина о прекращении огня на День Победы.

Пресс-секретар президента РФ Дмитрий Песков назвал манипуляцией отказ Киева давать прямой ответ на предложение о перемирии на 9 Мая.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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