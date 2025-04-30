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Суд ЕС подтвердил запрет на ввоз в РФ наличных евро для медицинских расходов

Ведомости

Суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге запретил вывоз наличных евро в Россию из Европы даже на медицинские расходы, говорится в пресс-релизе суда. По правилам ЕС, в Россию можно ввозить только суммы, необходимые для проезда и проживания.

Решение было принято после того, как в суд ЕС обратились власти Германии, которые рассматривали жалобу пассажирки рейса в аэропорту Франкфурт-на-Майне. Она вылетала в Россию, имея с собой 15 тыс. евро для лечения в РФ. У нее изъяли деньги, оставив около 1000 евро для дорожных расходов.

ЕС оправдывает запрет на вывоз денег тем, что это помешает использовать их для финансирования спецоперации на Украине.

Евросоюз ввел запрет на ввоз в Россию наличных евро в марте 2022 г. Тогда же президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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