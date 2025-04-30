Суд ЕС подтвердил запрет на ввоз в РФ наличных евро для медицинских расходов
Суд Европейского союза (ЕС) в Люксембурге запретил вывоз наличных евро в Россию из Европы даже на медицинские расходы, говорится в пресс-релизе суда. По правилам ЕС, в Россию можно ввозить только суммы, необходимые для проезда и проживания.
Решение было принято после того, как в суд ЕС обратились власти Германии, которые рассматривали жалобу пассажирки рейса в аэропорту Франкфурт-на-Майне. Она вылетала в Россию, имея с собой 15 тыс. евро для лечения в РФ. У нее изъяли деньги, оставив около 1000 евро для дорожных расходов.
ЕС оправдывает запрет на вывоз денег тем, что это помешает использовать их для финансирования спецоперации на Украине.
Евросоюз ввел запрет на ввоз в Россию наличных евро в марте 2022 г. Тогда же президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает вывоз из России наличной иностранной валюты на сумму более $10 000.