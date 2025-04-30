Суд ЕС подтвердил запрет на ввоз в РФ наличных евро для медицинских расходов

Решение было принято после того, как в суд ЕС обратились власти Германии, которые рассматривали жалобу пассажирки рейса в аэропорту Франкфурт-на-Майне. Она вылетала в Россию, имея с собой 15 тыс. евро для лечения в РФ. У нее изъяли деньги, оставив около 1000 евро для дорожных расходов.