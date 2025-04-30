Шойгу назвал западных военных на Украине законной целью для армии
Российская сторона считает неприемлемым размещение на Украине военных подразделений западных стран. Вооруженные силы (ВС) страны будут рассматривать их как законные цели, сообщил секретарь Совета безопасность Сергей Шойгу в ходе II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии. Его слова передает ТАСС.
New York Post 21 апреля писала со ссылкой на источник в администрации США, что мирный план президента Дональда Трампа может включать размещение европейских миротворцев на украинской территории. Указывалось также на обсуждение возможности создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за соблюдением прекращения огня. 24 апреля The Times со ссылкой на источники сообщала о возможном отказе Великобритании от отправки своих войск на Украину после прекращения огня. Вместо этого в рамках миротворческой миссии основное внимание может быть уделено восстановлению и перевооружению украинской армии с обеспечением защиты с воздуха и моря. Тогда британские и французские военные инструкторы направятся на Западную Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Кремль считает неприемлемым размещение на Украине миротворческих воинских контингентов. По его словам, это несет в себе критическую угрозу для всей европейской и мировой безопасности.