Шойгу назвал западных военных на Украине законной целью для армии

New York Post 21 апреля писала со ссылкой на источник в администрации США, что мирный план президента Дональда Трампа может включать размещение европейских миротворцев на украинской территории. Указывалось также на обсуждение возможности создания отдельных миротворческих сил для наблюдения за соблюдением прекращения огня. 24 апреля The Times со ссылкой на источники сообщала о возможном отказе Великобритании от отправки своих войск на Украину после прекращения огня. Вместо этого в рамках миротворческой миссии основное внимание может быть уделено восстановлению и перевооружению украинской армии с обеспечением защиты с воздуха и моря. Тогда британские и французские военные инструкторы направятся на Западную Украину.