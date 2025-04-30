Журналист Карлсон заявил о причастности Украины к покушению на Трампа

Украинское правительство могло быть связано с попыткой покушения на президента США Дональда Трампа, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью телеведущей Мегин Келли.



По словам Карлсона, «очевидно, что украинцы были замешаны в покушении на гольф-поле во Флориде прошлой осенью». Он добавил, что человек, причастный к этому инциденту, «определенно имел контакт с Украиной» и находился на территории страны ранее.