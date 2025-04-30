Журналист Карлсон заявил о причастности Украины к покушению на Трампа
Украинское правительство могло быть связано с попыткой покушения на президента США Дональда Трампа, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью телеведущей Мегин Келли.
По словам Карлсона, «очевидно, что украинцы были замешаны в покушении на гольф-поле во Флориде прошлой осенью». Он добавил, что человек, причастный к этому инциденту, «определенно имел контакт с Украиной» и находился на территории страны ранее.
Карлсон подчеркнул, что «элементы украинского правительства пытались устранить ряд известных людей», в том числе на консервативной политической арене США. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «не является избранным лидером», а его режим назвал «темным» и «враждебным по отношению к Соединенным Штатам».
Журналист обвинил Киев в продаже американского оружия «темным группам», включая палестинскую группировку «Хамас» и мексиканские наркокартели, и назвал происходящее «схемой отмывания денег», от которой, по его словам, «разбогатели и многие американцы».
Кроме того, Карлсон утверждает, что США фактически ведут войну против России, финансируя и поддерживая Украину, и что «Зеленский использует эту ситуацию, чтобы втянуть мир в эскалацию», включая вовлечение других стран, таких как Китай и Северная Корея.
Карлсон призвал к официальному расследованию покушения на Трампа, отметив, что демократия невозможна, если «глава государства живет в страхе перед убийством».
В начале апреля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что Киев может быть причастен к покушению на президента США Дональда Трампа во время предвыборной гонки. Медведев назвал позорной для США ситуацию, когда Вашингтон спонсирует Киев, а затем американцы пытаются купить на Украине оружие для убийства своего президента.
15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба. В это время президент США находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Выяснилось, что огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба.