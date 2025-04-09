Медведев заявил о возможной причастности Киева к покушению на Трампа в 2024 году
Киев может быть причастен к покушению на президента США Дональда Трампа во время предвыборной гонки. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале.
Медведев назвал позорной для США ситуацию, когда Вашингтон спонсирует Киев, а затем американцы пытаются купить на Украине оружие для убийства своего президента. Он также призвал американского лидера покарать «истинных» заказчиков покушения.
15 сентября поблизости от Трампа произошла стрельба. В это время президент США находился на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Выяснилось, что огонь открыл агент Секретной службы США, который заметил ствол винтовки с прицелом, торчащий из забора на территории гольф-клуба. Мужчина с оружием находился на расстоянии 270-460 м от Трампа. Его задержали, а в кустах нашли АК-47 с прицелом, два рюкзака и камеру GoPro.
Подозреваемым в покушении оказался 58-летний Райан Уэсли Рут. 16 сентября ему были предъявлены обвинения по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия, будучи осужденным преступником, и хранение оружия со стертым серийным номером.
8 апреля издание The New York Post сообщило, что за месяц до покушения Рут пытался купить ракетную установку на Украине. Отмечается, что Рут якобы просил его прислать ручной противотанковый гранатомет (РПГ) или Stinger. «Мне нужно оборудование, чтобы Трамп не мог быть избран», — писал он в секретном чате.
В ночь на 14 июля 2024 г. во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания на Трампа было совершено покушение. Пуля разорвала часть уха главы государства. Инцидент произошел за два дня до начала съезда республиканцев, на котором Трампа официально выбрали кандидатом от партии на президентских выборах.