Reuters: США и Украина могут 10 лет ждать прибыли от соглашения по недрам
Украина и США получат финансовую выгоду от соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов через десятилетие или позже из-за препятствий, затрудняющих освоение новых месторождений в стране. Об этом сообщает Reuters.
Эксперты по горнодобывающей промышленности заявили агентству, что в странах с развитой горной индустрией, к примеру, в Канаде или Австралии, разработка шахт со стратегически важными ресурсами может занять от 10 до 20 лет. Данных, которые подтвердили бы экономическую целесообразность освоения ряда месторождений на Украине, мало. Инвесторы также могут отказаться вкладывать средства в страну, инфраструктура которой пострадала во время конфликта.
Представитель консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Уэбб предупредил, что оправдать вложение средств в добычу полезных ископаемых на Украине будет сложно, поскольку можно инвестировать в критически важные ресурсы в странах, где не идут бои. Reuters напомнило, что в сделке не прописаны гарантии безопасности, а ряд потенциально прибыльных проектов расположены на территориях, которые Украина перестала контролировать.
Соглашение в сфере редкоземельных металлов между Украиной и США было заключено 1 мая. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко, которая прибыла в Вашингтон для подписания документа, говорила, что Киев сохраняет «полное право собственности и контроль» над своими ресурсами. Она уточнила, что в сделке отсутствуют упоминания о долгах Украины перед США, а реализация документа откроет путь к расширению экономического потенциала стран благодаря взаимному сотрудничеству и равноправным инвестициям.
The New York Times писала со ссылкой на источник, что, несмотря на заключение соглашения, США отказались включить в документ гарантии безопасности. По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа не поддержала просьбу Украины зафиксировать обязательства по продолжению военной помощи.