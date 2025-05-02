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Reuters: США и Украина могут 10 лет ждать прибыли от соглашения по недрам

Ведомости

Украина и США получат финансовую выгоду от соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов через десятилетие или позже из-за препятствий, затрудняющих освоение новых месторождений в стране. Об этом сообщает Reuters.

Эксперты по горнодобывающей промышленности заявили агентству, что в странах с развитой горной индустрией, к примеру, в Канаде или Австралии, разработка шахт со стратегически важными ресурсами может занять от 10 до 20 лет. Данных, которые подтвердили бы экономическую целесообразность освоения ряда месторождений на Украине, мало. Инвесторы также могут отказаться вкладывать средства в страну, инфраструктура которой пострадала во время конфликта.

Представитель консалтинговой компании Benchmark Minerals Intelligence Адам Уэбб предупредил, что оправдать вложение средств в добычу полезных ископаемых на Украине будет сложно, поскольку можно инвестировать в критически важные ресурсы в странах, где не идут бои. Reuters напомнило, что в сделке не прописаны гарантии безопасности, а ряд потенциально прибыльных проектов расположены на территориях, которые Украина перестала контролировать.

Соглашение в сфере редкоземельных металлов между Украиной и США было заключено 1 мая. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко, которая прибыла в Вашингтон для подписания документа, говорила, что Киев сохраняет «полное право собственности и контроль» над своими ресурсами. Она уточнила, что в сделке отсутствуют упоминания о долгах Украины перед США, а реализация документа откроет путь к расширению экономического потенциала стран благодаря взаимному сотрудничеству и равноправным инвестициям.

The New York Times писала со ссылкой на источник, что, несмотря на заключение соглашения, США отказались включить в документ гарантии безопасности. По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа не поддержала просьбу Украины зафиксировать обязательства по продолжению военной помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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