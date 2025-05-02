Reuters: США и Украина могут 10 лет ждать прибыли от соглашения по недрам

Эксперты по горнодобывающей промышленности заявили агентству, что в странах с развитой горной индустрией, к примеру, в Канаде или Австралии, разработка шахт со стратегически важными ресурсами может занять от 10 до 20 лет. Данных, которые подтвердили бы экономическую целесообразность освоения ряда месторождений на Украине, мало. Инвесторы также могут отказаться вкладывать средства в страну, инфраструктура которой пострадала во время конфликта.