В Белом доме назвали сделку с Киевом шагом к долгосрочному миру

Министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News заявил, что эта сделка не означает ясности в отношениях Вашингтона и Киева. Он добавил, что Трамп настаивает на необходимости прямых переговоров между сторонами конфликта, а достигнутое соглашение – это сигнал американцам о возможности стать частью будущего успеха Украины, вложив технологии и передовой опыт в ее послевоенное развитие.