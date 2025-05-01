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В Белом доме назвали сделку с Киевом шагом к долгосрочному миру

Ведомости

Соглашение с Украиной в сфере редкоземельных металлов – это шаг, который отражает стремление США к установлению долгосрочного мира в стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Это соглашение показывает, насколько президент Дональд Трамп заинтересован в обеспечении прочного мира», – сказала она (цитата по The Guardian).

Соглашение было заключено 1 мая в Вашингтоне. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко, прибывшая в США для подписания документа, заявила, что Украина сохраняет «полное право собственности и контроль» над своими ресурсами. Стороны договорились о сотрудничестве в области добычи и переработки стратегически важных полезных ископаемых.

Несмотря на заключение сделки, американская сторона отказалась включить в соглашение гарантии безопасности. По данным The New York Times, администрация Трампа не поддержала просьбу Киева зафиксировать обязательства по продолжению военной помощи.

Министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News заявил, что эта сделка не означает ясности в отношениях Вашингтона и Киева. Он добавил, что Трамп настаивает на необходимости прямых переговоров между сторонами конфликта, а достигнутое соглашение – это сигнал американцам о возможности стать частью будущего успеха Украины, вложив технологии и передовой опыт в ее послевоенное развитие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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