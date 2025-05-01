В Белом доме назвали сделку с Киевом шагом к долгосрочному миру
Соглашение с Украиной в сфере редкоземельных металлов – это шаг, который отражает стремление США к установлению долгосрочного мира в стране, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Это соглашение показывает, насколько президент Дональд Трамп заинтересован в обеспечении прочного мира», – сказала она (цитата по The Guardian).
Соглашение было заключено 1 мая в Вашингтоне. Вице-премьер Украины Юлия Свириденко, прибывшая в США для подписания документа, заявила, что Украина сохраняет «полное право собственности и контроль» над своими ресурсами. Стороны договорились о сотрудничестве в области добычи и переработки стратегически важных полезных ископаемых.
Несмотря на заключение сделки, американская сторона отказалась включить в соглашение гарантии безопасности. По данным The New York Times, администрация Трампа не поддержала просьбу Киева зафиксировать обязательства по продолжению военной помощи.
Министр финансов США Скотт Бессент в эфире Fox News заявил, что эта сделка не означает ясности в отношениях Вашингтона и Киева. Он добавил, что Трамп настаивает на необходимости прямых переговоров между сторонами конфликта, а достигнутое соглашение – это сигнал американцам о возможности стать частью будущего успеха Украины, вложив технологии и передовой опыт в ее послевоенное развитие.