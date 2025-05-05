В Швейцарии мужчину оштрафовали за плевок на табличку посольства России
В Берне мужчину оштрафовали на 6900 швейцарских франков ($8300) за плевок на табличку консульского отдела российского посольства. Об этом сообщает газета Blick.
По данным издания, инцидент произошел в конце февраля 2024 г. Юрист одного из государственных учреждений Швейцарии во время пробежки остановился у здания российского консульства и плюнул на золотую табличку. Один из охранников попытался задержать бегуна, но он не остановился. Тогда другие сотрудники охраны заблокировали ему путь и задержали.
Федеральная прокуратура Швейцарии признала мужчину виновным в нападении на чужой государственный символ. Ему назначили штраф и оплату судебных издержек в размере 500 франков ($605). Об инциденте был проинформирован министр юстиции Швейцарии Беат Янс.
24 февраля неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства в Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали. Позднее в Марселе задержали двоих мужчин – инженера и химика из Национального центра научных исследований (CNRS). Они заявили, что действовали в поддержку Украины. 27 февраля Reuters сообщало, что суд во Франции приговорил задержанных к восьми месяцам лишения свободы, отбывать наказание они будут дома.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений).