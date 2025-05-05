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В Швейцарии мужчину оштрафовали за плевок на табличку посольства России

Ведомости

В Берне мужчину оштрафовали на 6900 швейцарских франков ($8300) за плевок на табличку консульского отдела российского посольства. Об этом сообщает газета Blick.

По данным издания, инцидент произошел в конце февраля 2024 г. Юрист одного из государственных учреждений Швейцарии во время пробежки остановился у здания российского консульства и плюнул на золотую табличку. Один из охранников попытался задержать бегуна, но он не остановился. Тогда другие сотрудники охраны заблокировали ему путь и задержали.

Федеральная прокуратура Швейцарии признала мужчину виновным в нападении на чужой государственный символ. Ему назначили штраф и оплату судебных издержек в размере 500 франков ($605). Об инциденте был проинформирован министр юстиции Швейцарии Беат Янс.

24 февраля неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью на территорию генконсульства в Марселе. Сотрудники учреждения не пострадали. Позднее в Марселе задержали двоих мужчин – инженера и химика из Национального центра научных исследований (CNRS). Они заявили, что действовали в поддержку Украины. 27 февраля Reuters сообщало, что суд во Франции приговорил задержанных к восьми месяцам лишения свободы, отбывать наказание они будут дома.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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