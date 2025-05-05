В Швейцарии мужчину оштрафовали за плевок на табличку посольства России

По данным издания, инцидент произошел в конце февраля 2024 г. Юрист одного из государственных учреждений Швейцарии во время пробежки остановился у здания российского консульства и плюнул на золотую табличку. Один из охранников попытался задержать бегуна, но он не остановился. Тогда другие сотрудники охраны заблокировали ему путь и задержали.