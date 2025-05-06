Захарова высмеяла подготовку Лондона к прямому конфликту с Москвой

6 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты» заявлял, что в НАТО и Евросоюзе (ЕС) запущены программы, направленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией. По его словам, европейские элиты, «подстрекаемые и опекаемые» Великобританией и Францией, продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанести РФ стратегическое поражение.