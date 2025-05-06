Захарова высмеяла подготовку Лондона к прямому конфликту с Москвой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуточно распределила роли официальных лиц Великобритании в предполагаемом конфликте с Россией, к которому, как пишут СМИ, тайно готовится Лондон.
Захарова написала в своем Telegram-канале, что принцы Уильям и Гарри, а также король Карл III «поведут в бой британских банкиров, дизайнеров и, конечно, ученых», а экс-министр иностранных дел Британии Лиз Трасс – «на танке будет прикрывать свой тыл».
«[Бывший премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех [экс-премьер] Тереза Мэй танцем и байками про «новичок», – написала Захарова.
По данным The Telegraph, премьер-министр Великобритании Кир Стармер инициировал обновление плана действий на случай войны, который использовался страной с 2005 г. Новую версию инструкции дополнят пунктами, учитывающими возможный конфликт с Россией.
6 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты» заявлял, что в НАТО и Евросоюзе (ЕС) запущены программы, направленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией. По его словам, европейские элиты, «подстрекаемые и опекаемые» Великобританией и Францией, продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанести РФ стратегическое поражение.
До этого, 24 апреля, Шойгу говорил ТАСС, что страны Европы открыто проводят кампанию по подготовке к военному конфликту с Россией, возможные сроки которого – от трех до пяти лет.