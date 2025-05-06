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The Telegraph: Стармер готовит план по защите Великобритании при конфликте с РФ

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер инициировал обновление плана действий на случай войны, который использовался страной с 2005 г. Новая версия инструкции будет дополнена пунктами, учитывающими возможный конфликт с Россией. Об этом сообщила газета The Telegraph.

В документе изложат стратегию действий на первые дни после потенциального удара по Великобритании со стороны враждебного иностранного государства. План включает сценарии, в которых страна может подвергнуться атакам с использованием обычных ракет, ядерных боеголовок или киберопераций.

Особое внимание уделено защите ключевых объектов и лиц, включая кабинет министров, королевскую семью, а также систему общественного вещания. Эта информация будет засекречена.

Эксперты издания подчеркивают, что британская инфраструктура остается уязвимой для ударов по стратегически важным объектам, таким как газовые терминалы, подводные кабели, атомные электростанции и транспортные узлы.

«План будет указывать премьер-министру и кабинету министров, как управлять правительством в военное время и когда им следует укрываться в бункере на Даунинг-стрит или за пределами Лондона», – говорится в сообщении.

26 апреля директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Великобритания может пойти на провокации против России. По его словам, это может произойти на территории любого государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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