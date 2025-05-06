The Telegraph: Стармер готовит план по защите Великобритании при конфликте с РФ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер инициировал обновление плана действий на случай войны, который использовался страной с 2005 г. Новая версия инструкции будет дополнена пунктами, учитывающими возможный конфликт с Россией. Об этом сообщила газета The Telegraph.
В документе изложат стратегию действий на первые дни после потенциального удара по Великобритании со стороны враждебного иностранного государства. План включает сценарии, в которых страна может подвергнуться атакам с использованием обычных ракет, ядерных боеголовок или киберопераций.
Особое внимание уделено защите ключевых объектов и лиц, включая кабинет министров, королевскую семью, а также систему общественного вещания. Эта информация будет засекречена.
Эксперты издания подчеркивают, что британская инфраструктура остается уязвимой для ударов по стратегически важным объектам, таким как газовые терминалы, подводные кабели, атомные электростанции и транспортные узлы.
«План будет указывать премьер-министру и кабинету министров, как управлять правительством в военное время и когда им следует укрываться в бункере на Даунинг-стрит или за пределами Лондона», – говорится в сообщении.
26 апреля директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Великобритания может пойти на провокации против России. По его словам, это может произойти на территории любого государства.