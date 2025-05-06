Шойгу: в НАТО и ЕС запущены программы по подготовке к прямому конфликту с РФ

24 апреля Шойгу сообщал ТАСС, что европейские страны открыто проводят кампанию по подготовке к военному конфликту с Россией, возможные сроки которого – от трех до пяти лет. Секретарь Совбеза также заявлял, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны западных государств. По его словам, Россия внимательно отслеживает военные приготовления европейских стран.