Шойгу: в НАТО и ЕС запущены программы по подготовке к прямому конфликту с РФ
Программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией, запущены в НАТО и Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты».
По словам Шойгу, европейские элиты, «подстрекаемые и опекаемые» Великобританией и Францией, продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанести Москве стратегическое поражение. Программы НАТО и ЕС запущены «под аккомпанемент этой назойливой шумихи».
«Эти агрессивные шаги, как и продолжающееся продвижение НАТО на восток, к границам России, в лучших традициях геббельсовской пропаганды обосновываются русофобскими измышлениями», – подчеркнул Шойгу.
На этом фоне роль Совбеза в организации государственного и военного управления возрастает, добавил он.
24 апреля Шойгу сообщал ТАСС, что европейские страны открыто проводят кампанию по подготовке к военному конфликту с Россией, возможные сроки которого – от трех до пяти лет. Секретарь Совбеза также заявлял, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны западных государств. По его словам, Россия внимательно отслеживает военные приготовления европейских стран.
Шойгу подчеркивал, что ядерное сдерживание направлено против государств и военных коалиций, рассматривающих РФ как потенциального противника и обладающих оружием массового поражения или значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Меры сдерживания также касаются стран, предоставляющих свою территорию и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против России.