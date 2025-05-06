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Шойгу: в НАТО и ЕС запущены программы по подготовке к прямому конфликту с РФ

Ведомости

Программы, нацеленные на подготовку коллективного Запада к прямому военному конфликту с Россией, запущены в НАТО и Евросоюзе (ЕС). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в статье для «Российской газеты».

По словам Шойгу, европейские элиты, «подстрекаемые и опекаемые» Великобританией и Францией, продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанести Москве стратегическое поражение. Программы НАТО и ЕС запущены «под аккомпанемент этой назойливой шумихи».

«Эти агрессивные шаги, как и продолжающееся продвижение НАТО на восток, к границам России, в лучших традициях геббельсовской пропаганды обосновываются русофобскими измышлениями», – подчеркнул Шойгу.

На этом фоне роль Совбеза в организации государственного и военного управления возрастает, добавил он.

24 апреля Шойгу сообщал ТАСС, что европейские страны открыто проводят кампанию по подготовке к военному конфликту с Россией, возможные сроки которого – от трех до пяти лет. Секретарь Совбеза также заявлял, что Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны западных государств. По его словам, Россия внимательно отслеживает военные приготовления европейских стран.

Шойгу подчеркивал, что ядерное сдерживание направлено против государств и военных коалиций, рассматривающих РФ как потенциального противника и обладающих оружием массового поражения или значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Меры сдерживания также касаются стран, предоставляющих свою территорию и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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