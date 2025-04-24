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Шойгу: РФ вправе применить ядерное оружие в случае агрессии Запада

Ведомости

Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны западных стран. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«В ноябре 2024 г. в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания были внесены изменения, согласно которым Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или республики Белоруссия, в том числе с использованием обычного оружия», – отметил он в интервью ТАСС.

Шойгу подчеркнул, что Россия внимательно отслеживает военные приготовления европейских стран. Ядерное сдерживание, по его словам, направлено против государств и военных коалиций, которые рассматривают Россию в качестве потенциального противника и обладают оружием массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Кроме того, меры сдерживания распространяются на страны, предоставляющие свою территорию и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против России.

13 марта президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить американское ядерное оружие на территории его страны. По его мнению, это станет сдерживающим фактором «против возможной российской агрессии в будущем». Также политик отмечал, что хочет возродить проект по совместному использованию ядерного оружия, который он безуспешно представлял администрации экс-президента США Джо Байдена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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