Шойгу: РФ вправе применить ядерное оружие в случае агрессии Запада
Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии со стороны западных стран. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«В ноябре 2024 г. в основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания были внесены изменения, согласно которым Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против нее или республики Белоруссия, в том числе с использованием обычного оружия», – отметил он в интервью ТАСС.
Шойгу подчеркнул, что Россия внимательно отслеживает военные приготовления европейских стран. Ядерное сдерживание, по его словам, направлено против государств и военных коалиций, которые рассматривают Россию в качестве потенциального противника и обладают оружием массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Кроме того, меры сдерживания распространяются на страны, предоставляющие свою территорию и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против России.
13 марта президент Польши Анджей Дуда призвал США разместить американское ядерное оружие на территории его страны. По его мнению, это станет сдерживающим фактором «против возможной российской агрессии в будущем». Также политик отмечал, что хочет возродить проект по совместному использованию ядерного оружия, который он безуспешно представлял администрации экс-президента США Джо Байдена.