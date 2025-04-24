Шойгу: РФ вправе применить ядерное оружие в случае агрессии Запада

Шойгу подчеркнул, что Россия внимательно отслеживает военные приготовления европейских стран. Ядерное сдерживание, по его словам, направлено против государств и военных коалиций, которые рассматривают Россию в качестве потенциального противника и обладают оружием массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения. Кроме того, меры сдерживания распространяются на страны, предоставляющие свою территорию и ресурсы для подготовки и осуществления агрессии против России.