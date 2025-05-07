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«Армия Мухаммеда» заявила о гибели родственников своего лидера после атак Индии

Ведомости

Исламистская группировка «Армия Мухаммеда» заявила о смерти 10 родственников своего лидера Масуда Азхара в результате ударов со стороны Индии. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, в ходе операции «Синдур» Индия атаковала объекты, связанные с боевиками группировок «Армия Мухаммеда» и «Армия чистых». Собеседники Reuters рассказали, что эти лагеря были центрами вербовки, также в них размещались оружие и учебные помещения.

По последним данным, при ударах со стороны Индии в Пакистане погибли 26 человек, еще 46 пострадали.

В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Минобороны страны объявило о начале операции «Синдур». Она стала ответом на теракт в Кашмире. В апреле боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли стрельбу по туристам. В результате погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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