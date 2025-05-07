«Армия Мухаммеда» заявила о гибели родственников своего лидера после атак Индии

В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Минобороны страны объявило о начале операции «Синдур». Она стала ответом на теракт в Кашмире. В апреле боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли стрельбу по туристам. В результате погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.