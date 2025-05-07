«Армия Мухаммеда» заявила о гибели родственников своего лидера после атак Индии
Исламистская группировка «Армия Мухаммеда» заявила о смерти 10 родственников своего лидера Масуда Азхара в результате ударов со стороны Индии. Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, в ходе операции «Синдур» Индия атаковала объекты, связанные с боевиками группировок «Армия Мухаммеда» и «Армия чистых». Собеседники Reuters рассказали, что эти лагеря были центрами вербовки, также в них размещались оружие и учебные помещения.
По последним данным, при ударах со стороны Индии в Пакистане погибли 26 человек, еще 46 пострадали.
В ночь на 7 мая Индия нанесла удары по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Минобороны страны объявило о начале операции «Синдур». Она стала ответом на теракт в Кашмире. В апреле боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» открыли стрельбу по туристам. В результате погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.