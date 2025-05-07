Пакистан: международное сообщество должно привлечь Индию к ответственности
Международное сообщество должно признать серьезность «неспровоцированных незаконных действий» Индии и «привлечь ее к ответственности за вопиющие нарушения международных норм и законов». Об этом говорится в заявлении Комитета национальной безопасности Пакистана (NSC), передает Al Jazeera.
В заявлении, опубликованном после совещания под председательством премьер-министра Шехбаза Шарифа, отмечается, что Индия «вновь разожгла адское пламя в регионе». Атаки Нью-Дели названы необоснованными. NSC полагает, что они были намеренно нацелены на гражданские районы «под ложным предлогом наличия воображаемых террористических лагерей». Подчеркивается, что удары создали «серьезную угрозу для коммерческих авиалиний».
«Ответственность за последующие последствия полностью ложится на Индию», – говорится в заявлении.
В ночь на 7 мая Индия ударила по Пакистану и контролируемым им районам Кашмира. Страна объявила об операции «Синдур» как ответе на апрельский теракт в Кашмире. Минобороны Индии сообщало, что удары были нанесены по девяти объектам «террористической инфраструктуры», а не по пакистанским военным объектам. Первый замминистра иностранных дел Индии Викрам Мисри говорил, что Индия нанесла удары по инфраструктуре террористов в Пакистане, чтобы предотвратить новые атаки боевиков.
Минобороны Пакистана предупредило о подготовке ответного удара. Атака Исламбада началась вскоре после 00:00 по мск. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявлял, что при отступлении Нью-Дели пакистанская сторона не пойдет на эскалацию конфликта.
Обострению индо-пакистанских отношений предшествовал теракт в долине Байсаран 22 апреля. Боевики из пропакистанской группировки «Кашмирское сопротивление» начали стрелять по туристам, погибли 26 человек. Власти Индии заявили о причастности к теракту Пакистана.