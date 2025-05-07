Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника на пути к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух очередных украинских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в Telegram.
До этого Собянин также сообщил об уничтожении двух беспилотников, направлявшихся в Москву.
Украина непрерывно пытается атаковать российские регионы и столицу с 6 мая. На фоне этого аэропорты на всей территории Центральной России сталкиваются с проблемами в работе. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что ограничения повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы порядка 60 000 пассажиров.
Атаки происходят в преддверии празднования Дня Победы в Москве. На параде ожидают более 20 лидеров стран и глав правительств. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит не будут присутствовать на параде в Москве.
Кроме того, с 0:00 мск 8 мая до 0:00 мск 11 мая Россия объявляет перемирие в конфликте на Украине. 7 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что перемирие с российской стороны состоится.