Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника

Украина непрерывно пытается атаковать российские регионы и столицу с 6 мая. На фоне этого аэропорты на всей территории Центральной России сталкиваются с проблемами в работе. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщала, что ограничения повлияли на вылеты по меньшей мере 350 рейсов и на планы порядка 60 000 пассажиров.