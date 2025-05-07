Reuters: США и Израиль обсуждают создание временной администрации в Газе

Израиль также обсуждает с несколькими странами предложение президента США Дональда Трампа добровольно переселить палестинцев из сектора Газа в другие государства, стало ясно из разговора с чиновниками. План будет осуществляться постепенно.



В феврале Трамп рассказал, что его план по восстановлению сектора Газа исключает возможность возвращения палестинцев в регион. Он отметил, что сейчас сектор Газа непригоден для жизни, и заявил, что построит для палестинцев «новое место», более безопасное и вдали от зон конфликтов.