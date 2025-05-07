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Reuters: США и Израиль обсуждают создание временной администрации в Газе

Ведомости

Согласно информации источников Reuters, США и Израиль провели серию закрытых консультаций, в ходе которых рассматривался вариант создания в секторе Газа временной гражданской администрации под руководством Вашингтона.

Идея заключается в том, чтобы в случае окончания активной фазы боевых действий Газа перешла под управление переходной структуры до момента полной демилитаризации, стабилизации ситуации и формирования новой палестинской администрации.

Переходная модель, по оценке источников, может напоминать Иракскую коалиционную администрацию, действовавшую после вторжения США в 2003 г. Тогда, несмотря на формальную временность управления, иракское общество восприняло это как оккупацию, что привело к росту сопротивления и в итоге – к передаче власти местным органам.

Планируемая администрация в Газе будет, как ожидается, опираться на палестинских специалистов и чиновников – но без участия представителей группировки «Хамас» и нынешней палестинской администрации. Также, по предварительным данным, к управлению могут быть привлечены и другие страны, но конкретные участники пока не называются.

Источники подчеркивают, что обсуждения носят предварительный характер, окончательных решений не принято, и конкретные лица, способные возглавить такую структуру, еще не определены. Также не ясно, какая из сторон – Израиль или США – стала инициатором этой идеи.

В госдепартаменте отказались комментировать содержание переговоров, но заявили, что принципы американского подхода остаются прежними: поддержка Израиля, стремление к миру и освобождению заложников. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху также не дала комментариев.

5 мая Associated Press со ссылкой на двух израильских чиновников сообщила, что в Израиле одобрили новые планы проведения военной операции, которые предусматривают взятие территории сектора Газа под полный контроль.

По данным агентства, в планах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) – мощные удары по группировке «Хамас» и препятствование распространению гуманитарной помощи. Источники не сообщили, каким именно образом будет осуществляться второй пункт.

Израиль также обсуждает с несколькими странами предложение президента США Дональда Трампа добровольно переселить палестинцев из сектора Газа в другие государства, стало ясно из разговора с чиновниками. План будет осуществляться постепенно.

В феврале Трамп рассказал, что его план по восстановлению сектора Газа исключает возможность возвращения палестинцев в регион. Он отметил, что сейчас сектор Газа непригоден для жизни, и заявил, что построит для палестинцев «новое место», более безопасное и вдали от зон конфликтов.

Американский президент подчеркнул, что рассматривает управление Газой как инвестиционный проект. Согласно его плану, Газа будет временно находиться под контролем США.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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