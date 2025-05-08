Путин заявил о готовности нанести официальный визит в Китай

Российский лидер поблагодарил Си за визит в дни празднования 80-летнего юбилея Победы. По его словам, боевое братство народов России и Китая, «сложившееся в те суровые военные годы», стало одной из фундаментальных основ современных российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Путин подчеркнул, что очень рад новой встрече с Си и ценит их прямое общение. Президент РФ назвал своего коллегу из КНР дорогим другом.