Путин заявил о готовности нанести официальный визит в Китай
Президент РФ Владимир Путин выразил готовность посетить Китайскую Народную Республику (КНР) с официальным визитом. Российский лидер сказал об этом в ходе переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином в Кремле.
«Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом», – сказал Путин.
Российский лидер поблагодарил Си за визит в дни празднования 80-летнего юбилея Победы. По его словам, боевое братство народов России и Китая, «сложившееся в те суровые военные годы», стало одной из фундаментальных основ современных российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Путин подчеркнул, что очень рад новой встрече с Си и ценит их прямое общение. Президент РФ назвал своего коллегу из КНР дорогим другом.
В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует отправиться в Пекин на парад в честь победы над Японией и окончания Второй мировой войны.
Государственный визит Си Цзиньпина в Россию, как ожидается, продлится с 7 по 10 мая. Лидер КНР примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы. По прибытии в Москву он анонсировал углубленный обмен мнениями с Путиным «по всему спектру двусторонних и международных вопросов».