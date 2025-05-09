WP: преследовавшая Трампа генпрокурор Джеймс попала под следствие
Министерство юстиции начало уголовное расследование сделок с недвижимостью с участием генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источник, знакомый с делом. Это первое известное уголовное расследование в отношении сотрудника правоохранительных органов, который принял меры против президента США Дональда Трампа.
Поводом для проверки стало официальное обращение директора Федерального агентства по финансированию жилья США Уильяма Дж. Пулте к генеральному прокурору Пэм Бонди в апреле текущего года. В письме содержались обвинения в том, что Джеймс якобы фальсифицировала банковские документы и записи о собственности с целью получения государственной поддержки, кредитов и более выгодных условий кредитования. Адвокат Джеймс назвал расследование «политическим возмездием».
Джеймс присоединялась к другим генеральным прокурорам, чтобы подать несколько исков против обеих администраций Трампа, приостановив реализацию некоторых ключевых инициатив президента США. Она также подала в суд на Трампа и компанию Trump Organization по обвинению в недобросовестной деловой практике и выиграла этот судебный процесс в 2024 г. Трамп подал апелляцию.