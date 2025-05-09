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WP: преследовавшая Трампа генпрокурор Джеймс попала под следствие

Ведомости

Министерство юстиции начало уголовное расследование сделок с недвижимостью с участием генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на  источник, знакомый с делом. Это первое известное уголовное расследование в отношении сотрудника правоохранительных органов, который принял меры против президента США Дональда Трампа.

Поводом для проверки стало официальное обращение директора Федерального агентства по финансированию жилья США Уильяма Дж. Пулте к генеральному прокурору Пэм Бонди в апреле текущего года. В письме содержались обвинения в том, что Джеймс якобы фальсифицировала банковские документы и записи о собственности с целью получения государственной поддержки, кредитов и более выгодных условий кредитования. Адвокат Джеймс назвал расследование «политическим возмездием».

Джеймс присоединялась к другим генеральным прокурорам, чтобы подать несколько исков против обеих администраций Трампа, приостановив реализацию некоторых ключевых инициатив президента США. Она также подала в суд на Трампа и компанию Trump Organization по обвинению в недобросовестной деловой практике и выиграла этот судебный процесс в 2024 г. Трамп подал апелляцию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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