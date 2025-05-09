WP: преследовавшая Трампа генпрокурор Джеймс попала под следствие

Джеймс присоединялась к другим генеральным прокурорам, чтобы подать несколько исков против обеих администраций Трампа, приостановив реализацию некоторых ключевых инициатив президента США. Она также подала в суд на Трампа и компанию Trump Organization по обвинению в недобросовестной деловой практике и выиграла этот судебный процесс в 2024 г. Трамп подал апелляцию.